Gáspár Zsolti üzent Győzikének: Apánknak joga van a boldogsághoz!

Minden fronton áll a bál az amúgy is régóta háborús övezetté változott Gáspár családban. A fivérek most azon pattantak össze, hogy Zsolti gazda, Gáspár Győző szerint hívatlanul jelent meg Bea asszony nagyszabású, 50. születésnapi partiján. Ugyanakkor a showman az édesapjukra is haragszik, aki kilenc évvel megözvegyülése után, most újra boldog egy hölgy oldalán. Gáspár Zsolti a Borson keresztül üzen testvérének. Szerinte csak mert egy hagyomány évszázados, az nem feltétlenül jó, vagy követendő a XXI. században is. De mielőtt rátérnénk a Farm VIP házigazdájának véleményére, idézzük fel a Tények Plusz péntek esti riportját, melyben Győzike leszedte a keresztvizet az idősebb Gáspár Győzőről, akinek szerinte az a bűne, hogy 71 évesen kereste és meg is találta a boldogságot.

Gáspár Győző képtelen elfogadni édesapja boldogságát (Fotó: TV2)

„Hát, szégyellje magát!”

„Kilenc év után, hogy is fogalmazzak…? Csúnyán, vagy szépen? Megnősült, szerelmes lett. Dicsekedik a faluban, hogy neki barátnője van. Hát, szégyellje magát! Az én anyámból csak egy volt.

Az én anyámnak az emlékét végig kellett volna tisztelni, hetvenegy évesen.

Nem az, hogy wellness hotelekben mutogatom, hogy nekem barátnőm van…” – hangzott el Gáspár Győző szájából a TV2 magazinműsorában, ami után Zsolti úgy döntött, kiáll édesapja mellett.

Gáspár Zsolti kiáll édesapja és párja mellett (Fotó: Knap Zoltán)

„Győzikének is vele kéne örülnie...”

– Édesapánk igenis egy hagyománytisztelő ember, aki egy életen át, rajongva szerette az édesanyánkat, akit sajnos kilenc éve elvesztettünk. Soha nem fogja őt elfelejteni és soha, senki nem helyettesítheti őt a szívében. Ezt Győző is pontosan tudja. Nem is értem, mi ez a görcsös, hagyományokhoz ragaszkodása, hiszen számos, roma törvényt tudnánk találni, amit sem ő, sem én, de talán egyetlen roma sem tart manapság. Az idő halad, a világ változik és nekünk romáknak sem szabad ezekkel szembe menni. Arról nem beszélve, hogy apánknak joga van a boldogsághoz. Becsülettel megtett mindent a családunkért, ami elvárható, sőt, annál sokkal többet is. Felépített két házat a fiainak, útra tett bennünket és szerette, tisztelte, becsülte édesanyánkat életében és teszi ezt azóta is, hogy már nincs velünk. Én azt mondom, hogy Győzikének is vele kéne örülnie, hogy nem él magányosan, hanem igenis igyekszik boldog lenni még idősebb korában is – fejtette ki lapunknak Zsolti gazda, aki jól ismeri édesapja szíve választottját és támogatja is a kapcsolatukat.