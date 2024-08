Csuti kulisszatitkokat árult el az Ázsia Expresszről: „Aki megjátssza magát, az elbukik”

Igaz, Csuti gondolatai éppen az első évadban nem érvényesültek, hiszen ő, akik többek között, valóban önmagát adta az Ázsia Expressz legelső évadában, végül egy elhibázott alku miatt másodikként futott be a thaiföldi célba, akkori feleségével, Kulcsár Edinával. A forgatás után ugyanis kiderült, hogy Berki Krisztián milliós ajánlatot tett nekik és a Megyeri Csilla-Molnár Zsolti párosnak, bebiztosítva ezzel a saját és Ambrus Attila győzelmét. Krisztián végül a milliókat egyik párosnak sem fizette ki, amiből hónapokig tartó botrány kerekedett 2017 év végén. Csuti ugyanakkor hét év távlatából is csodálatos emlékeket őriz a Vietnámon-Laoszon-Kambodzsán-Thaiföldön átívelő kalandról. Az üzletembert arra kértük, idézze fel néhány emlékét.

Csutiék csapata úttörő volt az Ázsia Expressz történelmében (Fotó: Bors)

„Ez nem komfortzóna, hanem naprendszerelhagyás…”

– Azzal kezdeném, hogy ez az a játék, vagy verseny, túlélőshow, amire nem lehet felkészülni. Ugyanakkor nagyon gyorsan egyfajta belső utazássá változik. Az ember megérkezik, és van egy elképzelése arról, hogyan kezel bizonyos stresszhelyzeteket, majd hirtelen sorra jönnek az eddig ismeretlen szituációk és hamar, nagyon hamar kiderül, hogy mindaz, amit önmagadról gondoltál, nem vagy csak részben igaz.

Küzdesz magaddal, a társaddal, az időjárással, a nyelvi nehézségekkel, majd este azzal, hogy be kell kopogj idegenekhez, hogy szállásért és kajáért könyörögj.

Ez nem komfortzóna, hanem naprendszerelhagyás… – kezdte a Borsnak Csuti, majd elárulta, szerinte mi lehet a győzelem kulcsa. – Ha őszintén játszik az ember, akkor nem vesz el fölös energiákat az, hogy fenntartson valami látszatot. A maszk amúgy is pár nap alatt lehullik és olyankor szövetségek dőlhetnek, kapcsolatok romolhatnak meg. Erre minden évadban volt példa bőven, így gondolom most is lesz. Aki megjátssza magát, az elbukik… – fejtette ki a népszerű influenszer, aki felidézte azt a napot, ami a verseny alatt számára a legnehezebb volt.

Csuti örök emlékeket szerzett az ázsiai kalandreality-ben (Fotó: TV2)

„Nem tudom, hogy mi a fontosabb...”

– Azt hiszem, hogy Laoszban jártunk és egy végtelen hosszú, hegyi szerpentinen át vezetett az utunk. Még most is látom magam előtt, ahogy az egysávosnak is alig nevezhető úton kanyargunk a hatalmas kamionnal, amelyiknek a sofőrje felvett minket. Szó szerint nem tudott húsznál gyorsabban menni, de még így is percenként éreztem azt, hogy a szakadékban fogjuk végezni. Közben hol szakadt az eső, hol tűzött a nap és hosszú, hosszú órákon át araszoltunk a cél felé. Ez volt talán a légidegtépőbb napunk a versenyben – idézte fel Csuti, aki persze őriz egy legszebb emléket is az Ázsia Expressz kalandos utazásából. – Szintén Laoszban volt, ha jól emlékszem, hogy amolyan babzsákfocit játszottunk egymás ellen úgy, hogy a helyi kölykök szurkoltak nekünk. Talán csak a foci miatt, de ma is mosolygok, ha eszembe jut az a nap – magyarázta az üzletember, majd röviden elmondta, mit is gondol a Berki-Viszkis párossal kötött alkuról és arról, hogy emiatt elbukták a győzelem lehetőségét is.

Nem tudom mi a fontosabb. Megnyerni egy játékot úgy, hogy kezet adsz egy alkura, amit aztán egyoldalúan felrúgsz, vagy befutni másodikként úgy, hogy a becsületed megmaradjon. Jó, de pontosan tudom…

– nevetett Szabó András „Csuti”