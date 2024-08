Óriási hibával szembesültek Csutiék: „Egyszerűen muszáj megtalálni a felelőst”

Az Újratervezés negyedik évadában Stohl Andráshoz műsorvezető társként Szabó Zsófi csatlakozott, a projektmenedzseri feladatokat pedig Csuti látja el. A harmadik héten a csapat az Erdős-Berky család házát újítja fel és akadálymentesíti, hogy a kerekesszékbe került, Duchenne-féle izomsorvadásban szenvedő kisfiú, Krisztián visszaköltözhessen otthonába szüleivel. Lehoczky Léna lakberendező és Csuti közösen felügyelik a munkálatokat, és bár úgy tűnt minden simán megy, a szerdai adásban azzal kell szembesülniük, hogy valaki óriási hibát vétett.

Csutiék a gyógyíthatatlan beteg kisfiú, Krisztián és családja otthonának felújítása közben váratlan problémával szembesültek (Fotó: TV2)

Léna boldogan érkezett a helyszínre, hiszen azt hitte a ház kibővítése hamarosan elkészül, ám belépve azzal szembesült, hogy valaki nem követte a kész terveket.

Abban a hiszemben léptem be a házba, hogy mostmár minden úgy fog alakulni, ahogy az le lett rajzolva a terveken. De a válaszfalak nem ott vannak, az ajtónyílások nem ott vannak, és azt éreztem, hogy ez nem lehet igaz. Át kellene adnunk a házat és csak megy az idő a felesleges hülyeségekkel

– mesélte feldúltan a lakberendező.

– Én még Lénát nem láttam így. Szerintem az összes eddigi projektnél nem keletkezett gondok most így egyszerre, csőstül centralizálódtak nála. Ez most az a pont szerintem, amikor nekem is egyet hátra kell lépnem és Lénát meghagyni a maga gondolataival. Viszont egy dolog biztos, van megoldás, de azt még ki kell találnunk, hogy mi – tette hozzá még Csuti, láthatóan feszülten.

Ezután az üzletember is igyekezett megkeresni, hogy ki hibázott, hogy minél hamarabb helyrehozhassák a dolgokat.

Egyszerűen muszáj megtalálni a felelőst, hogy ki volt az, aki az ajtókat Léna tervei alapján teljesen máshova gondolta

– mondta a projektmenedzser.

Csutinak és Lénának nagy fejtörést okozott a probléma megoldása, ami igencsak elkeserítette a csapatot (Fotó: TV2)

Csuti igyekezett lelket önteni a csapatba

A projektmenedzser próbálta összefogni a széthullott csapatot, hogy minél hamarabb megoldást találjanak, bár elárulta, ő maga is kissé elkeseredett.

A kezdeti lelkesedésünk egy picit alábbhagyott, ahhoz tudnám hasonlítani, amikor az ember elindul a Balcsi partjára, mert fantasztikus idő van. Aztán jön egy négy órán keresztül tartó jégeső, zápor és szélvihar. Hát most is jégeső és vihar van nálunk, a nagyobb probléma, hogy nem hoztunk esernyőt

– vallotta be.