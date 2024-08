Ördög Nóra házi Ázsia Expresszt szervezett, felújított ház volt a nyeremény

Az Újratervezés mindig is nagyon fontos helyet foglalt el a szívemben, több évadot vezettem is és pontosan tudom, hogy milyen érzés és milyen élmény segíteni ezeknek a családoknak. Jó, hogy egy picit eltereljük a gondolataikat arról a sok szörnyűségről, amin átmennek, úgyhogy nagyon örültem, amikor András hívott, hogy jöjjek, különösen úgy, hogy az Ázsia Expressz a másik szívem csücske és ezt a kettőt most össze tudjuk gyúrni. Remélem, hogy Krisztiánnak sikerül egy kicsit örömet szerezni, ezzel az egyszerűsített, mégis bonyolult kalandjátékkal és idevarázsolni neki az Ázsia Expresszt, úgy, hogy közben nem mozdítottuk ki annyira a komfortzónájából