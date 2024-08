„A szívem a torkomban dobogott, szinte éreztem, ahogy közelednek” – könnyeivel küszködve adta át a kulcsokat Csuti

Az Újratervezés új évadának első hetében a nehéz sorsú Toldi családdal találkozhattak a nézők, akiket az utcára kerüléstől mentett meg a műsor. Leila és három fia személyében nemcsak egy nagyon szeretetteljes, összetartó családot, hanem igazán erős, szorgalmas és kitartó embereket ismerhettünk meg. A mai adásban pedig végre megpillanthatták új otthonukat, ami miatt nem csak ők, de még a Stohl András és Csuti is elérzékenyültek.

Csuti András és Lehoczky Léna izgatottan várták, hogy átadhassák a Toldi család házát (Fotó: TV2)

Szabó Zsófi ugyan sajnos nem tudott jelen lenni, de az utolsó pillanatokig segítette a csapatot, hogy minden kész legyen:

Nagyon sajnálom, hogy nem lehetek itt az átadásnál, de megígértettem Csutival, hogy majd fel fog hívni, és láthatom, hogy örül a család. Szeretnék a részese lenni ennek a pillanatnak.

Amíg az utolsó simítások folytak, addig Stohl András a családnál vendégeskedett, és a maguk mögött hagyott időszakról beszélgettek.

Én mai napig nem térek magamhoz. Annál a pillanatnál ragadtam le, amikor kimentem, és megláttalak téged. Frankón sokkot kaptam, hajnali háromig fent voltam és csak sírtam. A fiúk kérdezték, hogy „Anya, mi a baj?” és mondtam, hogy nem tudom felfogni, ami történt, szerintem álmodok és nem szeretném, hogy felkeltsenek

– mondta visszagondolva Leila a műsorvezetőnek.

Gyönyörű felújított otthonában kezdhet új életet a Toldi család (Fotó: TV2)

Ezután eljött a nagy pillanat, és Toldiék megérkeztek a helyszínre, ahol Csuti és Léna várták őket meghatottsággal vegyes izgalommal.

A szívem a torkomban dobogott, szinte éreztem, ahogy közelednek. Szerintem én jobban izgultam, mint ők

– mondta az üzletember elérzékenyülve.

Az édesanya meghatottan nézett körül az új otthonukban, amit az Újratervezés csapata álmodott meg és váltott valóra nekik (Fotó: TV2)

Az édesanya már a belépés előtt a könnyeivel küszködött, a lakásban körbenézve pedig már kitört belőle a sírás. Természetesen imádták a végeredményt, bár szinte el sem hitték, hogy ez a hely valóban az új otthonuk. Sőt, még néhány meglepetést is tartogattak nekik, hiszen a tervezett két szoba helyett végül hármat alakítottak ki, így a két idősebb fiú, Robi és Rómeó is saját szobát kapott, Leilának pedig egy külön kis körmös sarkot is kialakítottak Jákob Zoli közreműködésével, ahol tud majd dolgozni.