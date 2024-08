"80%-os látássérülést szenvedett" - megszakad Csuti szíve a kisfiú miatt

A napokban Ciprusról jelentkezett be a közösségi oldalán Szabó András Csuti. Az üzletember - aki részt vesz a TV2 Klub Újratervezés című műsorának negyedik évadában - nemrég elárulta, pontosan milyen okból szánta rá magát az utazásra.

Szívszorító történetet osztott meg Csuti / Fotó: Szabolcs László / hot magazin

- Miért Ciprus és miért most? Na kérem, a fő ok a képen baloldalon látható. Hadd mutassam be Kornélt, aki egy szívátültetett fiú és a testvérét, Marcit. Kornélnál 2 évesen diagnosztizáltak veseproblémát, ahol kiderült, hogy ez elvonja a magnéziumot a szervezetéből és emiatt szív, valamint szemproblémái keletkeztek.

Először a szemét műtötték meg, majd 4 évesen volt a sikeres transzplantáció! Üröm az örömben, hogy 10 év múlva jön a következő, és ez így megy tovább

- számolt be az Instagram-oldalán a részletekről Csuti, majd elárulta, a családot a történtek annyira megviselték, hogy az édesanyának agydaganata lett, ami elnyomott egy látóideget, emiatt pedig 80%-os látássérülést szenvedett el.

- A család a tragédiák előtt sem volt soha külföldön és azóta sem, EZIDÁIG! Sanyi barátomhoz eljutott a család története és pár partnerével, barátjával együtt úgy döntöttek, hogy kihozzák a családot ide, vigyázva, figyelve rájuk, mindenüket IS biztosítva. Első repülés, első tenger. Így kerültem én is képbe, egyszer csak szólt a telefon, és hallva a történetet, meg hogy nagyon örülnének nekem, nem volt kérdés, hogy ha meg tudom oldani az otthoni dolgaimat, akkor kijövünk meglepiből hozzájuk. Ha van család, aki megérdemli a szeretetet, akkor azok Ők! - tette hozzá Csuti, a megható történet pedig mélyen megérintette az üzletember követőtáborát.

Nagyon szép dolog. Emberségből jeles!

- írta meg a kommentszekcióban az egyik követő.

Vannak még jó emberek!

- tette hozzá egy másik rajongó.