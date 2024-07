Zalatnay Cini gyászol: Miatta tudtam elválni...

Az énekesnőt mélyen érintette, amikor csütörtök reggel a szembejött vele a hír, hogy meghalt dr. Hegedűs László sztárügyvéd, aki több híresség mellett az ő védelmét is ellátta élete talán legnehezebb szakaszában, vagyis abban a büntetőintézet, amelynek végén 2004. októberében két évre börtönbe került. Zalatnay Cini ma is hálával telt szívvel gondol vissza a jogi doktorra, akivel a per alatt barátságot is kötöttek, és aki egy nagyon fontos engedélyt is a tető alá hozott számára azután, hogy kihirdették az ítéletet, és megnevezték a börtönbevonulásának napját is.

Zalatnay Cini börtönbe vonulása előtt hatalmas segítség volt számára most elhunyt barátja (Fotó: YouTube)

„Mindent és még annál is többet megtett...”

– Laci nem csupán az ügyvédem volt, de a támaszom, a váram és a barátom is azokban a nehéz években, amikor Damoklész kardjaként lebegett felettem a börtönbüntetésem. Mindent és még annál is többet megtett annak érdekében, hogy enyhítsen a büntetésemen, és ami ennél is fontosabb, azon a lelki nyomáson, aminek akkoriban ki voltam téve én és persze a családom is – kezdte a Borsnak Zalatnay Cini, aki már a per előtt is jól ismerte dr. Hegedűs Lászlót, sőt az édesapját is, aki tulajdonképpen a rajongója volt, ahogy később Laci is.

Ő vitte végig a peremet, és rengeteget segített abban, hogy ne sérüljek, és ép ésszel vészeljem át azt a rémálmot.

– Szinte mindennapos vendég voltam az irodájában – tette hozzá az énekesnő, majd elárulta, mi volt az a szakmai bravúr, ami miatt picivel könnyebb lélekkel tudta megkezdeni börtönbüntetését 2004. telén.

Dr. Hegedűs László volt Zalatnay Cini ügyvédje (Fotó: Facebook)

Zalatnay Cini neki köszönhette a válását

– Nagyon fontos volt számomra, hogy ne házasként vonuljak be a börtönbe. Egyszerűen szerettem volna úgy megkezdeni a büntetésemet, hogy semmi nem köt ahhoz a férfihoz, aki miatt ilyen méltatlan és fájdalmas helyzetbe kerültem – utalt Márton Csabára Zalatnay, majd folytatta.

Ahhoz, hogy el tudjak válni, ki kellett utaznom Amerikába, de erre lássuk be, nem sok esély mutatkozott.

– Különösen az ítélet kihirdetése és a bevonulásom napjának pontos kijelölése után nem. Laci akkor azt mondta, hogy bízzak benne, és én bíztam is. Nem hiába: végül sikerült elérnie, hogy a jogerős ítélet ellenére is repülőre szállhassak, és elintézhessem a válást még a börtönbüntetésem megkezdése előtt. Laci nagyon jó ember és barát volt… – fogalmazott zárszóként lapunknak Zalatnay Sarolta.