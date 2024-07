Hajdú Péter: Zalatnay Cini élete filmért kiált

Hajdú Péterre gyakran tesz mély benyomást a meghívott vendége, de ezidáig egyszer sem gondolta úgy, hogy konkrétan abban segítsen beszélgető partnerének, hogy annak életéből Zámbó Jimmyhez hasonlóan egy sorozat készülhessen. A Frizbi vendége ezen a héten Zalatnay Cini volt, aki őszintén vallott kalandos, vargabetűkkel teli életéről, ami nem titkoltan le is nyűgözte a műsorvezetőt. Hajdú Péter mellesleg ismert producer is egyben, így nem a levegőbe beszél, amikor azt mondja, filmet kellene szentelni ennek az életútnak.

Zalatnay Cini élete nem egy leányregény (Fotó: YouTube)

Hajdú Péter: Zalatnay Cini volt a magyar Marilyn Monroe

– Tény, hogy Zalatnay Cini mára egy igazán megosztó karaktere lett a hazai sztárvilágnak, holott annak idején az egyik, ha nem a legnagyobb és legismertebb énekesnő volt. Sőt, ki lehet jelenteni és ez a Frizbi pénteki adásában el is hangzik majd a számból, hogy ő volt a 60-as, 70-es évek szexszimbóluma. Tulajdonképpen ő volt a magyar Marilyn Monroe.

Az az énekesnőnk, aki előtt kinyílt a világsztársághoz vezető kapu, de ő végül nem sétált be rajta, hiszen hazajött Angliából, ahol két éven át egyengették a nemzetközi, zenei karrierjét

– kezdte a Borsnak Hajdú Péter, aki meg is látta Zalatnay Ciniben a lehetőséget arra, hogy egy igazán érdekes, csavaros életút sorozat készüljön a nevével fémjelezve.

Hajdú Peter segíthet a film elkészítésében (Fotó: YouTube)

„Amit tudok, megteszek azért, hogy tényleg elkészülhessen a film”

– Tény, hogy Zalatnay Cini élete filmért kiált. Hatalmas magasságokat és még nagyobb mélységeket járt be az elmúlt évtizedekben. Elmondta nekem, hogy hatalmas lehetőséget kínált be neki a filmipar, amikor felkérték, hogy legyen egy James Bond film női főszereplője, Sean Connery oldalán. Hogy hol hozott rossz döntéseket, ő maga pontosan tudja. Nem volt szerencséje a szerelemben és az üzleti életben sem. De tagadhatatlan tény, hogy a honi zenei élet egyik meghatározó alakja még most is, aki képes volt többször is felállni a padlóról és még ma is kíváncsi rá a közönség. Valójában tettem neki egy ígéretet arra, hogy amit tudok, megteszek azért, hogy tényleg elkészülhessen a film, ami igazi korrajzként szolgál a 60-as évektől mostanáig – tette hozzá Hajdú Péter, aki szerint az idei Frizbi évad egyik legérdekesebb beszélgetését láthatják majd a Frizbi TV YouTube csatorna nézői péntek este 19 órától.