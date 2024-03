Zalatnay Cini: Ezerszer kértem Jimi Hendrixet, hogy húzzon gatyát

Jövőre lesz 60 éve, hogy Zalatnay Sarolta megkapta az ORI (Országos Rendező Iroda) engedélyét, vagyis hivatalosan is előadóművész lett. Hat évtized rengeteg emléke kavarog az énekesnő fejében, és bizony, talán akadnának történetek, melyek már rég a feledés homályába merülnének, ha nem készültek volna fotók. Cini most néhány képet megmutatott a Borsnak és persze elárulta azt is, mik jutnak róluk az eszébe.

Zalatnay Cini és Aradszky László az első zenész-színész meccsen (Fotó: Zalatnay Cini)

Honthy Hanna nem örült a közös öltözőnek

– Kíváncsi lennék, hányan vágják rá azonnal, hogy ki az a fickó ott mellettem, abban a fura sapkában! Segítek, ő ott az Aradszky Laci és a kép az első zenész-színész válogatott meccsen készült a Népstadionban. Egészen hihetetlen élmény volt, ahogy a kor akkori sztárjaival együtt ülhettem a lovaskocsin, ami körbe körbe ment a stadionban és mi pedig énekeltünk az őrjöngő teltháznak. Elég kevés öltözőt kaptunk, így én Koncz Zsuzsival, a Kovács Katival és a Honthy Hannával készülődtem.

A színészlegenda ennek egy cseppet sem örült és hangot is adott a kiakadásának. Végül aztán megszeretett minket és igazi tyúkanyó lett belőle

– mesélte emlékeit Cini.

Frenreisz Károly után bomlottak a nők (Fotó: Zalatnay Cini)

Minden csaj szerelmes volt a jóképű zenészbe

– A második fotó Kárpátalján, Ungváron készült, ahová szinte már hazajártunk az ott élő magyarokhoz. Szomorú, hogy ennek a képnek, most milyen üzenete van. Csak remélni tudom, hogy azok a csajok, akik a Frenreisz Karcsi mögött álltak akkor, most jól vannak és nem estek áldozatul az Ukrajnában zajló háborúnak. Egyébként Kareszbe volt szerelmes az összes lány, amin persze nem csodálkoztam. Ő viszont nem volt az a csajozós típus, így megúszta, hogy kikaparjam a szemét – nevetett az énekesnő.

Zalatnay Cini és a lánya, Niki is ott voltak Pataky Attila esküvőjén (Fotó: Zalatnay Cini)

Elszabadult a menyasszonyi autó

– Ezen a képen úgy nézünk ki, mintha elsőáldozók lennénk, pedig nem voltunk mi apácák… Niki lányommal voltunk hivatalosak Pataky Attila esküvőjére. Már az is maga volt a csoda, hogy egyáltalán odaértünk a Bazilikába. A Rózsadombról indul a menet és a lejtőn még a beszállás előtt elszabadult a menyasszonyi autó.

Máig nem értem, hogy a fiúk, hogy voltak képesek utána rohanni és megállítani, még mielőtt üresen megérkezett volna a hegy aljára!

– idézte fel a képhez fűződő különleges emlékét Zalatnay Cini.

Zalatnay Cini nevéhez fűződik az első, nagyszabású tévé show (Fotó: Zalatnay Cini)

Az első, igazi tévé show

– A fotón nem véletlenül állok a kamera mögött. Ez volt a Cini kamera, ami az MTV első, igazán komoly, nagy költségvetésű show-ja. Az egész stáb kiutazott Amerikába és egészen hihetetlen dolgokat műveltünk. Emlékszem, az egyik jelenetben egy hegytetőn álltam és kirögzítettek, mert egy olyan snittet rögzítettünk, amin közvetlen mögöttem szállt fel egy helikopter, aminek a rotorja borzolta a hajamat. Olyan erős szelet csinált, hogy kis híján elrepültem. Ugyanekkor kikötöztek a helikopterben is, mert egy nagyon különös szögből vették föl, amint New York felett repültünk – emlékezett vissza élete egyik legkalandosabb forgatására Cini.

Som Lajos két évvel a záró buli után elment (Fotó: Zalatnay Cini)

„Nem fértünk el a Pecsában”

– Ó, hát ez a kép a Petőfi Csarnok búcsúbuliján készült, ha jól emlékszem 2015-ben. Nagyon sokat jártunk oda a zenészbarátokkal, köztük szegény Som Lajossal. Volt idő, amikor hetente többször is, mert fantasztikus kaják voltak és hát piáltunk is rendesen. Ebből lettek a Jam Sessionok, amikor a színpadon mindig játszott valaki.

Keveredtek a bandák és egy bizonyos mennyiségű fehérbor után az is megesett, hogy Takács Tamással együtt énekeltem a Pocsajába léptem kezdetű nótát.

Voltak napok, amikor az utcára is kitettük a székeket és a kanapékat, mert annyian jöttek el, hogy nem fértünk el a Pecsában – magyarázta az énekesnő a képet látva.



Zalatnay Cini rengetegszer látta úgy a világsztárt, ahogyan nem is akarta

(Fotó: Zalatnay Cini)

Hiába kérte, Hendrix nem húzott gatyát

– Ez a kép már a tárnoki házban készült. Berendeztem egy sarkot Niki szobájában, ahol sokat üldögéltem olyan előadok képei és plakátjai alatt, akikkel még Angliában ismerkedtem és barátkoztam össze. Volt ott kép Janis Joplinról, Elton Johnról, a Queenről és persze ott van mögöttem Jimi Hendrix egy plakáton. Nos, vele rengetegszer találkoztam, hiszen Londonban egy művészlakásban éltem, ahol egy svéd modell volt a lakótársam. Jimmi vele járt, vagy legalábbis vele is. Gyakran járt fel hozzánk és ha megérkezett, ledobta a ruháit. Igen, az összeset. Meg sem tudom számolni, hányszor értem úgy haza, hogy ő a kanapén ült, anyaszült meztelenül. Ezerszer kértem, hogy legalább egy gatyát húzzon, de sosem tette meg – mesélte megint nevetve Zalatnay Sarolta.