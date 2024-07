Túlment egy határon? T. Danny újra beszólt az exének, aranyásónak nevezte

T. Danny, azaz civil nevén Telegdy Dániel és egykori szerelme, Kecskés Enikő között még mindig megy az adok-kapok. Úgy tűnik, a rapper igazán magára vette ex-barátnője interjúját, amiben kiteregette a szakításuk részleteit, ugyanis újra tett egy durva utalást egy új zenében. Botrányos rappertársa, KKevin zenéjében hangzott el egy újabb utalás, ami valószínűleg Enikőnek lett megint csak címezve:

T. Danny megint odaszúrt Kecskés Enikőnek (Fotó: Bors Archív)

A rapper megint odaszúrt

T. Danny Szívtipró című, legújabb száma sem volt túl kedves a rapper az exével. Azóta pedig úgy tűnik nem higgadtak lejjebb a kedélyek, sőt egyre durvább dalszövegeket ír a zenész. Egy zenésztársa albumán hallható a Cartier c. dal, amelyben csak egy vendég verzére ugrott be Dani, de még mindig az exe a téma. Így szúrt oda újra a szívtipró:

Shh, várj, jól figyeljetek: az a kulcs, hogy nem foglalkozom ti veletek. Semmi gond, semmi gond nincs, de megyek, keresem a következő gold diggeremet

– hangzik el a dalban, aki egyenesen aranyásónak nevezte az exét, akinek az előző számban azt is felhánytorgatta, hogy vett neki egy Rolexet.

T. Danny túltolja az exe oltogatását? (Fotó: Bors)

A közönség szerint T. Danny túltolja

Ugyan hatalmas sikereket érnek el a zenék és a szövegek, mégis sokan úgy gondolják, hogy ez nem csak tiszteletlen, de már átlép egy olyan határon is, ami teljesen kiábrándító a rapperrel kapcsolatban, akit rengetegen megszerettek a Dancing with the stars-os szereplése során.

– Nekem a Dancingben szimpatikussá vált, de a vergődés már egészen hasonlít Misshéhez, hogy mennyire szar az élet, és ez már borzalmasan szánalmas – hasonlítja egy kommentelő Danit a botrányhős zenészhez, aki meglehetősen lecsúszott az elmúlt időszakban.

– Erőlködik, hogy bebizonyítsa, neki milyen szar, és számomra ez full hiteltelen. Tömegtermék, mint KKevin és a társai – jegyezte meg egy kommentelő, akivel rengetegen egyet értettek.