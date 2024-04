„Nekivágta a csajt a kordonnak...” – kínos dolog történt T. Danny koncertjén

T. Danny napjaink egyik legnépszerűbb előadója, ehhez kétség sem fér... A dalait millióan játsszák le, a koncertjei folyamatosan teltházasak, és rajongó lányok százezrei olvadoznak, ha meglátják őt valahol. Nem véletlen, hiszen Dani mindig igyekszik a hallgatói kedvében járni, hol egy-egy dal megjelenésével, hol egy közös kép készítésével. Ám nemrég történt valami az egyik fellépésén, ami alaposan felkavarta az állóvizet...

T. Danny koncertjén felháborító dolog történt (Fotó: Szabolcs László)

T. Danny koncertje miatt háborognak a rajongók

Nagy Adri osztott meg egy videót az Instagram-oldalán, ami azonnal a Redditen landolt, erre pedig a kommentelők szerint kifejezetten nyomós indok is volt. Történt ugyanis, hogy az énekesnő egy olyan felvételt rakott ki, melyen az látható, ahogy a rajongók gyűrűjében T. Danny bevonul a színpadra, ám mindeközben az egyik biztonsági ember nem túl kedvesen arrébb tessékel egy rajongót. Írhatnánk úgy is, hogy arrébb löki...

Ez azonnal kiverte a biztosítékot sokaknál, hiszen a Danit kísérő úr, egy laza mozdulattal nyomja a többi ember közé a lányt, a zenész pedig ebből semmit sem láthatott, hiszen egy másik biztonsági takarta őt. Meg is született az a bizonyos bejegyzés, azzal a felütéssel, hogy: „a biztonsági őr nekivágja csóri csajt a kordonnak, csak azért mert jön T. Danny”. Mondanunk sem kell, hogy ezzel az indulatok is elszabadultak.

Jöttek is a kommentek...

– Látszik, hogy a csaj már elindult oldalra, de a drága biztonsági őr azért szépen még lök rajta egyet. Hát, ne haragudjatok, de számomra is kicsit durva volt ez a viselkedés. Lehetett volna sokkal szebben is csinálni ezt az egészet, nem lökdösődve – írta valaki, akivel többen is egyetértettek.

– A biztonsági őr a 40 kilós lányt félrelöki, de gondolom, ha ijesztőbb nagydarab férfi állt volna ott, akkor szebben is tudta volna kérni, esetleg megvárni azt a 8 másodpercet, amíg félreáll, hogy a hatalmas világsztár be tudjon menni… – fogalmazott egy kicsit merészebben egy másik kommentelő, de valaki azt is megemlítette, hogy valószínűleg a lány is rossz helyen állt, hiszen a kordonon kívül lenne alapesetben a helye, ha csak nem valami VIP jeggyel vett részt az eseményen.

Engem az érdekelne, hogy miért van a kordonon belül? Ha sima résztvevő, akkor kívül kéne lennie

– szólalt fel.

Mivel mi igazságot nem tudunk tenni az ügyben, mutatjuk inkább a szóban forgó videót...