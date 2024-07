„Kicsit ijesztő, nem tudok mibe kapaszkodni” – Óriási fába vágta a fejszéjét Singh Viki

Mint arról korábban a Bors már beszámolt, Singh Viki vidéken, a természethez közel vásárolta meg első saját házát, amibe már be is költözött és ezzel egy nagy álmát valósította meg. Bár még sok munka van előtte, hogy végre hátradőlhessen, de elmondása szerint izgalommal éli meg az ottani mindennapokat.

Fotó: Instagram/Singh Viki

Még sok teendője van Singh Vikinek a házzal

Az énekesnő a hétvégén vette birtokba az otthonát, így a pihenést az utóbbi napokban is mellőzte, hiszen még sok dolga van a ház körül. Viki vagány, magabiztos nő, ezért nem okoz neki gondot, hogy szerszámokat ragadjon.

Stresszes volt ez a hétvége, nagyon meleg is volt. A költözés, a falfestés, mind-mind nagyon sok energiámat igényelte. Szerintem nyugodtan mondhatom, hogy az utóbbi hónapban emberfeletti teljesítmény van mögöttem. Nem szeretném a saját vállamat veregetni, de büszke lehetek arra, hogy egyedül hoztam össze az álmomat

– kezdte Viki, aki az interjú közben is festett, de lelki szemei előtt már látja, milyen lesz végre hátradőlni és élvezni a nyugalmat. De egyelőre ő is ismerkedik az új helyzettel, így vegyes érzelmek járják át.

– Kicsit intenzív érzés, hogy nem tudok semmibe sem kapaszkodni. A korábbi életemet Pesten hagytam, és nem tudok mibe kapaszkodni. Kicsit ijesztő is, mert sok kérdés kavarog a fejemben, például hova megyek boltba, de tudom, hogy minden puzzledarabka majd a helyére kerül – mondta el az érzéseit a csodás hangú énekesnő.

Új "kis" kedvenccel is bővült a családja

Azonban nemcsak Vikinek kell megszoknia az új, természetközeli környezetet. A hét elején egy golden retriever boldog gazdája is lett, akit örökbefogadott.

– Mozart, vagyis Mo került hozzám a héten, vele vált teljesen valóssá az álmom. Még szokjuk egymás jelenlétét, de jó úton haladunk. Már találkozott a két cavalier kutyusommal is, akikkel nagyon jól kijöttek. Egyelőre ők máshol vannak, de már elsőre látszott, hogy jól fogják együtt érezni magukat – mosolyodott el Viki, aki azt is elmondta, hogy jelenleg egy kóbor kutyust is befogadott, akinek jelenleg is keresi a gazdáját.