Singh Viki végre beköltözhetett álomotthonába

Nagyon sok mindent én csinálok otthon, tegnap előtt például gletteltem, de festek, szilózok. Persze segítségem is van, mert nem mindent tudok megcsinálni, hiszen a fürdőszoba csempézéséhez nem értek. De például a bútoraimat is én fogom felújítani, szeretem a vintage stílust, ezért saját kezűleg fogom azokat is csinálni