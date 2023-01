Sokan érezhetnek vele együtt: Singh Vikit iszonyatos fájdalmak gyötrik

Már nem igazán tudja Singh Viki, hogy mitévő legyen, mivel nem találja a megoldást az évek óta fennálló fájdalmas problémájára. Gyakran nagyon erős migrén kínozza és bár sok gyógymódot kipróbált, sajnos egyik sem nyújtott hosszú távú megoldást.

Aki valaha megtapasztalta a fejfájásnak ezt a formáját, pontosan tudja, mennyire megkeseríti a mindennapokat a nem szűnő fájdalom, ezért nem meglepő, hogy az énekesnő a követőitől kért segítséget.

Singh Viki segítséget kér a rajongóitól



Fejfájás minden héten, többször is

„Most már lassan 30 éve, hogy napi szinten (de legalább heti 1-2x) fáj a fejem. Jobb későn mint soha alapon most ezt szeretném ténylegesen, alaposan kivizsgáltatni!”

– írta Viki, aki érthető módon nagyon szeretne megoldást találni a problémájára. Ahogyan az a posztból is kiderül, korábban több szakembert is felkeresett, járt már természetgyógyásznál, kineziológusnál, illetve migrén piercinget is szúratott a fülébe, ami részben segített, de a probléma időről időre visszatér.



Van, hogy hat fájdalomcsillapítót is bevesz

– Gyerekkoromban voltunk kivizsgáláson, az orvos azt mondta, hogy: Ne aggódjon anyuka, majd kinövi. Ez sajnos nem történt meg, hanem még annál is rosszabb lett. Az évek alatt fejlődött a gyógyszeripar, ezért megoldás tudott lenni, hogy felváltva kapkodtam a különböző készítményeket, csak egy bizonyos ponton túl már ezek sem használtak. Amikor hat darab fájdalomcsillapítót szedek be, akkor elgondolkodok rajta, hogy ez biztos, jó lesz-e így – mondta el Viki a Bors megkeresésére, aki a hozzászólók javaslatait sorra veszi és igyekszik megtalálni a számára leginkább megfelelő megoldást.



Front, stressz, folyadékhiány az ok?

Vikinek van néhány elképzelése a kiváltó okot illetően.

– Nyilván sejtem egyébként, hogy a gerincferdülésemből indul ki ez az egész, mivel jobb oldalon ellen tartanak az izmaim, onnan indul a fájdalom. Hidegfrontoknál is fáj a fejem, van, ami a stressz miatt alakul ki, vagy akkor, ha szomjas vagyok, illetve az intenzív testmozgásnál is jelentkezik. Nem vagyok orvos, ezért nem akarok találgatni, szeretném, ha egy hozzáértő szakember megvizsgálna! Kukkantsanak bele a fejembe, világítsanak át és mondják meg, hogy mi okozza a fájdalmat és mi az a gyógyszer terápia vagy bármi, amit alkalmazhatok – magyarázta Viki, s bízik abban, hogy mihamarabb válaszokat kap a kérdéseire és enyhülést a kínzó fájdalomra.