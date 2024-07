70 milliós luxusórára vetett szemet: ismét egy lakás árát költené el Rácz Jenő

Rácz Jenő nem csak a főzésben találta meg a szenvedélyét, hanem a karórák gyűjtésében is. A sztárséf ugyanis nem titkolja, hogy az ételek készítése mellett a legnagyobb hobbija a méregdrága, különleges ketyegők kollektálása, az évek során pedig irigylésre méltó modelleket tud ezekből felmutatni. Egy-két karórája például egy budapesti lakás árával vetekszik, de az „olcsóbbnak” számító darabok sem öt forintba kerültek…

Rácz Jenő drága szenvedélynek hódol (Fotó: Máté Krisztián)

Rácz Jenő gyűjteménye

A séf számos szerzeményét megvillantotta már a csuklóján, így most a teljesség igénye nélkül felsorolunk mi is belőlük párat. Kezdjük a Hublot Spirit of Big Bang aranyórával, amit egy családi fotón mutatott meg Jenő. Ez a példány egy 20 milliós kis csoda, de ennek színesebb testvérét is láttuk már rajta, a Spirit of Big Bang Titanium Rainbow-t. Utóbbi majdnem 40 gurigát ér. Van itt aztán még egy Rolex Submariner Kermit is, amit csupán 8 millióért már utánunk is hajítanak a szaküzletben, de természetesen nagyfiúsabb darabok is helyet kaptak a gyűjteményben. Ilyen a Patek Philippe Nautilus fantázia néven futó időmérője, aminek ára 60 millió forint, de a egy Rolex Cosmograph Daytona is van a háznál, amit alig 50 millió forintért vesztegetnek.

Nos, Jenő ezt a sort bővítené egy igazán különleges darabbal, aminek az ára jelenleg 70 millió környékén mozog. Ez nem más, mint a Hublot MP-05 LaFerrari darabja, amiről kijelenthetjük, hogy kicsit sem hétköznapi darab.

De most már beszéljen helyettünk a fotó, amit Jenő az Instagram-oldalán osztott meg a következő felirattal: Most nagyot sóhajtottam. Egy ilyen órára nagyon beneveznék...