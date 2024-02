Egy budapesti lakás ára díszeleg Rácz Jenő csuklóján – fotó

Rácz Jenő csuklóján olyan ékszerek díszelegnek, melyek árából egy közepes méretű fővárosi lakás is kitelne. És ez tényleg így van! A sztárséf ugyanis szenvedélyesen gyűjti a méregdrága karórákat, s mint kiderült, a hazai sztárvilágban az ő csuklóján ékeskedik a legdrágább időmérő eszköz is. A Patek Philippe Nautilus fantázia néven futó órájának ára 60 millió forint, de a gyűjteményben helyet kapott még egy Rolex Cosmograph Daytona, amit "csupán" 50 millió forintért vesztegetnek. A sornak pedig koránt sincs még vége, hiszen Jenő amolyan szaladgálós darabokat is tart otthon. Ilyen a Rolex Submariner Kermit. Ezt már 8 millióért "utánunk hajítják" a szaküzletben. De most, a jelek szerint egy újabb szépséggel bővült a kollekció...

Rácz Jenő imádja az órákat (Fotó: Vajda János)

Rácz Jenő szenvedélyesen gyűjti az órákat

A sztárséf nem titkolta soha, hogy mennyire rajong az órákért. Mint ahogy korábban mondta, ez egy olyan fajta szerelem, amit a nők érezhetnek egy-egy cipő vagy táska kapcsán. Csak Jenő éppen ezt az időmérőkkel kapcsolatban érzi.

− Nem gazdasági megfontolásból, vagyis nem befektetési céllal vettem egyik órámat sem, és nem is értem azokat, akik ezért költenek egy-egy ritka és szép darabra.

Én szenvedélyesen szeretem az órákat, a piaci értékük pedig másodlagos szempont számomra. Persze nem árt, ha az ember értéktartó, klasszikus darabokba szeret bele

– mondta még tavaly a Borsnak a sztárséf, aki már akkor is kacérkodott a gondolattal, hogy egyszer beszerzi a Spirit of Big Bang Titanium Rainbow karórát is a Hublot-tól.