Újabb luxusórát villantott Rácz Jenő, kiderítettük, mennyit ér pontosan

Rácz Jenő köztudottan nem csak a főzésben találta meg az egyik fő szenvedélyét, hanem a karórák gyűjtésében is. A Michelin-csillagos séf nem akármilyen órákat gyűjt, hisz a csuklóján hordott darabok több lakás árának az értékével bírnak. Az eddig még nem látott óra, amit családja, valamint Dallos Bogi és Puskás Peti mellett villantott az üzletember, is hasonló csillagászati áron kapható az internetes luxusóra kereskedő oldalakon.

Rácz Jenő és az első gyémánttal kirakott órája (Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin)

Az első gyémánt berakásos órája

A sikeres sztárséf nagyon drága csukló csecsebecsét villantott egy új képen. Dallos Bogi, Puskás Peti, felesége Rácz-Gyuricza Dóra és kislányuk társaságában bizony felcsillan a képen egy Hublot Spirit of Big Bang aranyóra gyémántberakással. Egy igazi "nagyfiú" óra, ami a sztárséf bevallása szerint az első gyémánttal kirakott órája. Értéke változó, de megközelíti a 20 millió forintot is. Ugyan Jenőnek van egy különleges együttműködése a karórát gyártó céggel, de egy interjúban elmondta, hogy ezt az órát az együttműködésen kívül akarja megszerezni. Úgy látszik, azóta ez sikerült is neki.

Hatalmas együttműködés

Rácz Jenő nemcsak egy jó üzletember, de még az arca is tökéletesen passzol egy magas presztízsű együttműködéshez, ugyanis még idén a Hublot partnere lett. A luxuskaróra gyártó cég topséfekkel kötött együttműködéséhez Rácz Jenőt és az éttermét is felkérték. Bevallása szerint már a kötényén is megtalálható a cég logója és az étterem vendégei egy nagyon ritka Hublot falióráról tudhatják meg a pontos időt.

Igazi ritkaság

Ugyan rengeteg drágábbnál-drágább órát láthattunk az üzletember karján, de mégis van egy példány, ami az összeset kenterbe veri. A sztárséf tulajdonosa lehet az együttműködése által egy damaszk acélból készült órának, amiből összesen 200 darab van a világon. Egy úgynevezett Hublot Big Bang Gourmet modellről van szó, ami a séfszakma krémjét reprezentálja, azaz csakis azok a séfek rendelkeznek ilyen luxuskarórával, akik partnerségben állnak a Hublot-val. Köztük Jenő mellett például Gordon Ramsay.