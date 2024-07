Nagy Feró bevallotta: Nagyon zavar az öregedés

Annak idején egy politikailag megbélyegzett ember voltam, tehát az összes közhelyet rám mondták: rockzenész, tehát csajozik, alkoholista, és nem jár haza. Miközben egyedül a rocker volt igaz rám, a többi nem. Ha halász lettem volna, akkor büdös, halszagú lennék az emberek szerint.

Sosem fordult meg a fejedben, hogy bánod azt, hogy ezt az életet választottad?

Egy vadonatúj dalnak a szövegében válaszolnék: „A legjobb út a szabadsághoz mindig csak a rock’n’roll!” Megélni a színpadon azt, hogy a tiéd a világ és bármit megtehetsz, zseniális. Nyilván a közízlést túlzottan nem lehet megsérteni.

A színpadon élem meg a szabadságot, főleg ha a közönség is vevő rá.

Az egyik hobbija a peca, a robogó pedig bárhová elrepíti – Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

A rajongóid szinte már egy másik családoddá nőtték ki magukat.

Ezért izgulok még a mai napig a színpadra lépés előtt! Nem tudni, hogy ez az én családom lesz-e vagy nem. Aztán mindig kiderül egy perc múlva, hogy igen, de nagyon fontos, hogy érezd azt a szeretethullámot, ami feléd jön. Én pedig mindent elkövetek, hogy ez a hullám a részemről is megvalósuljon. Ilyenkor úgy érzem magam, mintha mind egy nagy család lennénk: a közönségünk soraiban akad régi és új rajongó, illetve az ő gyerekeik is. Szoktam is mondani, hogy sajnálom szegény gyerekeket, mivel van egy csomó más jó zene is. (Nevet.)

„Mindig őszinte voltam a gyerekeimmel”

Te mennyire éhezel a szeretetre?

Ez nem úgy van, hogy szeretünk vagy nem. Nekem éreznem kell minden pillanatban, hogy én érted vagyok, te pedig értem. Én pedig a legtöbb szeretetet jelenleg a családom mellett az unokáimtól kapom.

Gondoltad volna a ‘70-es években, hogy a vad rockerből mára lágyszívű nagyszülő lesz, akinek idilli élete van?

Abban biztos voltam, hogy kenyérre lehet majd kenni. Mindig őszinte voltam a gyerekeimmel, de az soha nem tartozott rájuk, hogy milyen problémáim vannak az életben. Amikor kérdezték, hogy „Merre voltál, apa?”, nem mondhattam nekik, hogy két napig börtönben voltam. Az óvó néninek sem lehetett azt mondani, hogy azért nem tudtam jönni a gyerekemért, mert elvittek a rendőrök – azonnal jött volna a megbélyegzés. Akkor nagyon zavart, hogy kettős életet kellett élnem.