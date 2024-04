Nagy Feró fiában, Hunorban hagyott némi űrt maga után a Beatricéből való kilépése

A Beatrice zenekar év elején mindenkit megdöbbentett bejelentésével, amikor közleményben tudatták, két tag is a távozás mellett döntött. Az egyikük Nagy Feró fia.

Nagy Feró fia még keresi az útját

Nagy Hunor hosszú évek óta ült édesapja zenekarában a dobok mögött, mégis úgy érezte, eljött az ideje, hogy saját útját járja. A 34 éves zenész a dobolásnak nem kívánt búcsút inteni, döntésének indoklásában is hangsúlyozta, jó ideje elgondolkodott már a kiváláson, idővel pedig kényelmetlenné vált számára a szerep, amit a családi vonatkozás miatt ráaggattak. Apa és fia azóta is jó kapcsolatban van, nem volt negatív hatással a zenész kiválása a családi viszonyokra. Hunor nemrég hosszú hallgatás után a közösségi oldalán adott hírt magáról, ahol többek között a sokakat érdeklő témára adott választ, megtalálta-e már azt a zenekart, ahol zenei karrierjét folytatja. Kiderült, hogy bár ajánlat, vagy mondhatni megkeresés szép számmal érkezett hozzá, ám ezekkel egyelőre nem élt, továbbra is az elhelyezkedésén dolgozik.

Most újra jelentkezett, ahol meglepő „vallomást” tett, ugyanis elárulta, bizony a Beatricével való szakítása hagyott űrt maga után, még ha tudatos és saját döntése is volt.

– Önismereti folyamatokkal több éve foglalkozom, azonban, ha nehezebbnek érzem az aktuális változásokat az életemben, akkor mélyebben belemerülök és igyekszem a „probléma” gyökereivel szembenézni.

A Beatricével való szakítást ugyan nem mondanám nehéz helyzetnek – mivel tudatos, saját döntés volt – de nyilvánvalóan hagyott űrt maga után

– írta Facebook-oldalán Hunor, majd elárulta, az elmúlt hónapokat főleg arra használta, hogy új dolgokat építsen a mindennapjaimba, és olyan impulzusokat keresett, amik a komfortzónáján kívül esnek.

Mindezeknek köszönhetően egyre tisztábban látja a céljait az életében.

– Nem titkolt szándékom volt, hogy új emberré álmodjam önmagamat, ehhez persze sok mindenen változtatni kellett, valamin sikerült és valamin még dolgozom, de mindig előre, sose hátra!

Egy pszichológussal belekezdtem egy teljesen új terápiába, keresve az egyik legizgalmasabb kérdésre a választ: mire vagyok képes?

– Volt idő, hogy ilyen szakemberek segítségét azért kértem, mert gyógyulásra volt szükségem, 2024-ben viszont már a fejlődésre, tanulásra tudok koncentrálni, így kezd nyílni egy új világ – hangsúlyozta Hunor, majd hozzátette, büszkeséggel tölti el, hogy a nehéz helyzetekből sikerült mindig kilábalnia.

Ha nehezen is, de megtaláltam kulcsokat és erőt adtam magamnak a továbblépéshez.

– A tudatosságom jól fejlődik, jobban meg tudom válogatni a magam köré gyűjtött embereket, és a cél felé vezető arany utat. Az álmaimra már úgy gondolok, mint következő lépcsőfokokra, amiket újabbak fognak követni és a jelenben szeretném megélni őket – írta a dobos.