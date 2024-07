7 éve hunyt el a Linkin Park frontembere, több fiatal zenésztársa is követte az elmúlt években

Chester Benningtont legtöbben a Linkin Park énekeseként ismerték, de e mellett a Dead by Sunrise, a Grey Daze és rövid ideig a Stone Temple Pilots zenekarok frontembere is volt. Benningtont kora egyik legnagyobb rockénekesének tartották, és 7 évvel ezelőtti tragikus öngyilkossága azóta is feldolgozhatatlan a rajongók számára.

7 éve hunyt el a Linkin Park Chestere (Fotó: ©Tammie Arroyo / AFF-USA.COM)

A rocker halála után kevesebb, mint egy évvel újabb tragédia történt, a milliók által imádott svéd DJ, Avicii követett el öngyilkosságot. A világhírű zenészt 2018. április 20-án, 28 évesen találták holtan a hotelszobájában, miközben Muscat-ben nyaralt. A svéd világsztár halála az egész szakmát megrázta.

Pontosan 9 hónappal Bennington után Avicii is öngyilkosságot követett el (Fotó: MediaPunch/face to face)

A rajongók még fel sem ocsúdtak Avicii halálából, amikor 2018. szeptember 7-én újabb fiatal tehetség haláláról tudósítottak a lapok. A Mac Miller néven ismert rapperre los angelesi otthonában talált rá személyi asszisztense, aki ugyan mindent megtett, hogy megmentse a 26 éves sztár életét, de már nem tudták elkerülni a tragédiát. Miller egy véletlen túladagolás miatt vesztette életét.

Nem csak a Linkin Park vesztette el a frontemberét

Sajnos hazánkból is bőven találunk példát hasonló esetekre. A magyar AWS zenekar is tragikusan fiatalon vesztette el imádott frontemberét. Siklósi Örs 2021. február 5-én hunyt el mindössze 29 évesen. A tehetséges énekesnél 2020. júniusában diagnosztizáltak leukémiát, amivel hosszú hónapokig harcolt ugyan, de végül elvesztette a küzdelmet. És bár Örs máig pótolhatatlan a zenekar számára, nem régiben bemutatták utódját, Stefán Tamást, aki néhai barátjuk szellemiségében viszi tovább a zenekart.

A magyar AWS zenekar frontembere Siklósi Örs is tragikusan fiatalon hunyt el (Fotó: AWS)

Fabián Juli épp olyan ragyogó tehetség volt, mint Örs, ám a betegséggel szemben ő is alulmaradt. Juli 2017. december 16-án hunyt el, 37 évesen és akárcsak az AWS frontembere, megannyi összetört szívet hagyott maga után. Halála máig fájó hiányt okozott a zenészvilágban, ám emléke dalokban, dokumentumfilmben és egy alapítvány formájában is tovább él, amely hasonlóan súlyos beteg művészeket támogat a küzdelmükben.