Ma lenne 44 éves a tragikusan fiatalon elhunyt Fábián Juli

Fábián Juli 1980-ban született és mindössze 37 évesen hunyt el 2017-ben hosszú betegség után. Az sokszínű, és elképesztő tehetségű énekesnő ma lenne 44 éves, és a zenészvilág máig nem akarja felfogni a halálát, ezért összegyűjtöttük, hogyan állítottak neki emléket az elmúlt években.

A tragikusan fiatalon elhunyt Fábián Juli ma lenne 44 éves (Fotó: youtube)

Két évvel Juli halála után, 2019-ben Like a Child címmel dokumentumfilm készült az életéről, amelynek betétdalát, a Konyha zenekar írta Földrevaló címmel. A szívszorító dalt pályatársai és barátai, többek között Péterffy Lili, Lábas Viki és Heincz Gábor Biga éneklik. A megható szöveget hozzá Szepesi Mátyás dalszerző, a Konyha együttes frontembere írta, akit Juli egy édesanyjának írt gyermekkori üzenete ihletett meg.

Fábián Juli emlékét dokumentumfilm őrzi, aminek betétdalát egy gyerekkori üzenet ihlette (Fotó: Bors)

Alapítvány viseli a nevét

Szepesi Mátyás nem csak ebben a formában igyekszik örök életűvé tenni az énekesnő emlékét, hiszen Juli édesanyjával és két további társukkal létrehozták a Fábián Juli Emlékalapítványt is. A szervezet a tiszteletadás mellett, azért jött létre, hogy olyan súlyos beteg művészeket és zenészeket támogathassanak ezen keresztül, akik az állapotuk miatt nem tudnak dolgozni, így elesnek a pénzkereseti tevékenységüktől is. Legutóbb a május végén, szintén tragikusan fiatalon elhunyt Tompos Kátya ritka betegségének kezelésére gyűjtöttek az alapítványon keresztül. És bár Kátya már nem tudta felhasználni az összegyűlt összeget mielőtt bekövetkezett a legrosszabb, az alapítvány bejelentette, hogy több hasonló helyzetben lévő előadó és művész megsegítésére használják majd fel a kapott adományokat.

Juli számos showműsorban szerepelt, 2017-ben Győrfi Pél oldalán lépett fel a Nagy Duett-ben (Fotó: Zsolnai Péter)

Teret neveztek el Fábián Juliról

Ám Juli nevét az alapítványon túl, nem csak film és számos dal viseli, hanem 2022 óta a Budapest Park előtt található tér is, amely eredetileg a Soroksári út része volt, ám az énekesnő halálának 5. évfordulóján az adott szakaszt Fábián Juli térre nevezték át. Ennél jobb helyet talán nem is találhattak volna a számára, hiszen így a Parkba érkező zenészek és rajongók is tiszteleghetnek előtte minden alkalommal.