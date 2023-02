Szívszorító videó a tragikusan fiatalon elhunyt magyar énekesről

Ma két éve, 2021. február 5-én örökre eltávozott közülünk Siklósi Örs magyar zenész, énekes. A fiatalembert akkor ismerte meg az ország, amikor zenekarával, az AWS-sel képviselték Magyarországot az Eurovíziós dalfesztiválon.

Fotó: AWS

A 29 éves korában elhunyt Örs 2020 tavaszán tudta, hogy súlyos betegségben szenved. Így is dolgozott, a barátai szerint szólólemezt készült megjelentetni, illetve zenekarával tervezték kiadni az AWS 5. nagylemezét. Barátai, ismerősei egy csodálatos búcsúkoncertet adtak az emlékére 2021 szeptemberében, amikor is többezer rajongó tisztelgett Örs előtt a Budapest Parkban. Az AWS idén jelentette be, hogy új énekessel, életük két legnehezebb, legtragikusabb éve után folytatják a munkát.

Örs nélkül soha nem leszünk az a zenekar, akik előtte voltunk, ezt mi is tudjuk. Viszont mi leszünk az a zenekar, akik életünk két legnehezebb és legtragikusabb éve után, talán végre először tudunk mosolyogva a jövőre tekinteni, és akik mindig a zsigereikben fogják hordozni azokat az értékeket, amiket mindig is szerettünk volna képviselni

- írta közleményében a zenekar.