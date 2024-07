Exkluzív! Király Linda elárulta, újra szerelmes – „Simon egyelőre csak egy útra szóló jegyet vett Budapestre”

Szerda délután landolt Budapesten Simon, a híres amerikai zenei producer, aki kivételesen nem egy munka miatt utazott ilyen sokat. Egy régi ismerőst, barátot, szerelmet jött meglátogatni Király Linda személyében.... A reptéren készült fotók sokat elárulnak a viszonyukról, a szemtanúk szerint egy romantikus találkozás pillanatait kapták lencsevégre, amivel nehéz vitatkozni. De ki is ez a férfi, és mi köze van az énekesnőhöz? Erről Király Lindát kérdeztük, aki egy olyan, régi időkbe visszanyúló szerelmi történetről mesélt, amihez foghatót csak romantikus filmekben látunk.

Simon és Király Linda találkozása a reptéren Fotó: olvasói fotó

Szerelem 17 évesen

Király Linda életébe 17 éves korában köszöntött be az első szerelem. Az énekesnő abban az időben Amerikában élt és már dolgozott, az egyik felkapott stúdióban találkozott először Simonnal, aki akkor már menő producernek számított. A két muzsikus azonnal megtalálta a közös hangot, sokat hülyéskedtek egymással, aztán egyre több és egyre mélyebb beszélgetésbe keveredtek. Észre sem vették, hogy egymásba szerettek.

Nyolc évig tartott a kapcsolatunk Simonnal. Ő volt az életem első szerelme, az a férfi, aki mellett felhőtlenül boldog voltam. Egy gyönyörű lelkű, elképesztően tehetséges embert ismertem meg benne, boldogok voltunk együtt, mégis valahogy elfogytunk. A szakításunk után is nagyon szoros kapcsolatban maradtunk, a mai napig minden egyes nap beszélünk egymással

– nyilatkozta a Borsnak Király Linda.

Király Linda és Simon 23 évvel ezelőtt Fotó: családi archív

Simon volt Király Linda lelki támasza

Az egykori szerelmesek között nincs és soha nem is volt titok, Linda és Simon még az aktuális párkapcsolataikat is megbeszélték egymással. A távolság sem volt akadály. Az énekesnő még arról a viszonyáról is az Amerikában élő férfinek beszélt, amelyik nagyon megviselte a lelkét.

Hat évvel ezelőtt volt egy olyan kapcsolatom, ami másfél évig tartott és amit hosszú évek alatt tudtam csak kiheverni. Nem jó emberrel találkoztam és meg is fizettem az árát

– mesél tovább Linda.

Az, hogy abból a mélységesen szomorú időszakból ki tudtam kecmeregni, furcsa módon azt is Simonnak köszönhetem. Iszonyú fontos, hogy mindenki a lelkével foglalkozzon, pszichológushoz, kineziológushoz, meditációra kell járni. Én is borzasztó sokat beszéltem Simonnal, még a legcsúnyább kapcsolataimról is. Ő volt nekem a mediációm.

Kavarnak az ikrek

15 év telt el Simon és Linda szakítása óta, és bizony egyáltalán nem véletlen, hogy most újra egymásra találtak. Az, hogy megcsókolhatták egymást a reptéren, abban két főkolomposnak van a keze, nevezetesen Király Viktornak és Benjaminnak, Linda iker öccseinek. A fiúk ugyanis a fejükbe vették, hogy mindent megtesznek a testvérük boldogságáért. Az ikrek a hírek szerint már két éve azon mesterkednek, hogy újra összehozzák a szerelmeseket.

A két iker nagyon veszélyes! Mindig jöttek azzal a dumával, hogy beszélnünk kell, Linda ne legyél már ilyen, 23 éve minden nap beszélsz egy pasival és azt mondod, hogy nem ő az igazi az életedben?

– mondja nevetve Király Linda, aki egy idő után csak elgondolkodott azon, amit a fiúk mondtak.