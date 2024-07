Itt az újabb bizonyíték: így csókolja új szerelmét Király Linda – Videó

Király Linda szerda délután a budapesti repülőtéren várta kedvesét, akihez a fotók tanúsága szerint gyengéd szálak fűzik. A jóképű férfiről egyelőre keveset tudni.

Király Linda a reptéren bukott le új szerelmével (Fotó: olvasói fotó)

Király Linda a reptéren várta hódolóját

Lapunk olvasója épp a repülőtéren várakozott, amikor egy hírességre lett figyelmes: Király Linda lépett be a leszálló gépek termináljára, ahol láthatóan izgatottan várt valakire. Az énekesnőt többen is felismerték, többen arról suttogtak, hogy talán az Amerikában élő testvéréért, Benért jöhetett ki. Amikor azonban kinyílt az üvegajtó, nem Király Viktor ikertestvére lépett ki, hanem a közvélemény számára egy ismeretlen férfi, aki határozott léptekkel és széles mosollyal indult el az énekesnő felé. A páros szorosan ölelte meg egymást, többen látták, hogy csók is elcsattant közöttük. Az ominózus pillanatokat olvasónk kapta lencsevégre, most pedig előkerült egy videó is, ahol a szerelmeseket láthatjuk.

A sármos idegen egyelőre nem fedte fel kilétét. Az énekesnő nemrég egy interjújában még úgy nyilatkozott, hogy mivel hét éve egyedül él, ezért nyitott a szerelemre, de nem sürgeti semmi, bízik benne, hogy majd az élet alakítja a dolgokat.

Nyitott vagyok az ismerkedésre, bár keresni aktívan nem keresek senkit. De ha eljönnek egy koncertemre, ott megtalálnak

– mondta nemrég viccelődve a Borsnak. A fotókat látva azonban aligha lesz erre szükség, Linda és a rejtélyes idegen ugyanis kék a kézben sétáltak ki a terminálról, majd eltűntek a forgatagban. Sok szemtanú a helyszínen mosolyogva nézte őket, akikről csak úgy sugárzott a boldogság. Többen úgy vélik, hogy testbeszédük alapján régóta ismerhetik egymást. Ha Linda már nem csinál titkot abból, hogy újra foglalt a szíve, akkor nem lennénk meglepve, ha az elkövetkezendő napokban Budapest több helyszínén is együtt mutatkoznának, érdemes tehát nyitott szemmel járni.