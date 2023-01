Fekete Dávid mintaapa lett a börtön után

Az egykori Megasztáros több, mint 300 millió forint elsikkasztásával és csalással vádolta meg az ügyészség, ha minden vádpontban bűnösnek találják, akár 15 évre is börtönbe vonulhat. Dávid több, mint egy évet töltött az ügy kapcsán előzetes letartóztatásban, ami idő alatt szemmel láthatóan nagyon sokat tanult az életről. A korábban gyakran flegma, dicsekvős és öntelt híresség ma egy csendes, kompromisszumkész alázatos figurává vált, aki gyakran imádkozik az Úrhoz és, aki szemmel láthatóan nagyon bánja a korábbi bűneit.

A megvilágosodását a börtönben töltött hónapok mellett az ikerfiai ártatlan tekintete is befolyásolhatta, a kicsik alig voltak egy évesek, amikor elszakították őket egymástól. A picurok a napokban ünnepelték a harmadik születésnapjukat, és a legnagyobb boldogságukra most már ott volt velük a szerető édesapjuk is, aminek szemmel láthatóan nagyon örültek. Az énekes Instagram oldalának tanúsága szerint Ádin és Máté az ünnepeket végig az édesapjukkal töltötték.

Fekete Dávid fotóiról árad a boldogság és a harmónia. Az üröm az örömben viszonyt annyi, hogy február elején kezdődik a tárgyalása. A Győri Járási Ügyészség szerint 21 bűncselekményt követett el 2017 nyarától, a sértetteknek pedig összesen 322 millió forintos kárt okozott autókereskedő cégével. Bár az énekes az előkészítő ülésen ártatlannak vallotta magát minden vádpontban, ha a bíróság bűnösnek mondja ki, akkor akár 15 év börtönbüntetés várhat rá.