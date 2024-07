Luxusban kényezteti G.w.M a várandós Kulcsár Edinát

G.w.M és Kulcsár Edina hamarosan a kezükben foghatják második közös gyermeküket, ugyanis ha minden igaz, augusztusban érkezik a kisfiú. A boldog édesapa pedig mindent megtesz addig is, hogy várandós felesége a lehető legjobb körülmények között tölthesse a terhessége utolsó heteit. Most éppen Horvátországban került sor erre, ahol a házasok egy négycsillagos resortban élvezik a nyarat, na meg a luxus adta lehetőségeket.

G.w.M luxusban kényezteti várandós feleségét Fotó: Bors

G.w.M mindent megad Kulcsár Edinának

Bár a házaspár eddig nem osztotta meg, hogy hol tartózkodnak, a Bors kiderítette, hogy Horvátország egyik legszebb szegletében, Rogoznica mellett egy öbölben vannak, ahol nem csak a kilátás pazar, de az ellátás is. A Perla Resortról van szó, ami egy négycsillagos apartman komplexum. A vendégek olyan szolgáltatásokat élvezhetnek, mint a wellnessközpont, kültéri medence vagy éppen a saját tengeri partszakasz. Persze ezért mélyen zsebbe is kell nyúlni, ugyanis a legolcsóbb apartman ára közel 100 ezer forinttól indul, a határ pedig jól tudjuk, hogy minden esetben a csillagos ég. Feltehetően, ha Edináékkal tartottak a gyerekek, akkor ez az alapösszeg jóval megugrott, és G.w.M akár még milliókat is otthagyhat a szállodában.

Ám ez őt láthatóan nem érdekli, csak az, hogy várandós kedvesét tejben-vajban fürössze. A rajongókban persze felmerült az a kérdés is, hogy biztonságos-e úgy utazgatnia a nagyvilágban Edinának, hogy heteken belül világra hozza a gyermekét. Ám valószínűleg erre a szülők már felkészültek, illetve Edina korábbi szüléseihez híven, valószínűleg a mostani is időzített császárral lesz.