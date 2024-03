"Egyáltalán nincs válságban a házasságuk" – születendő kisfiuk megerősítette Kulcsár Edina és G.w.M kapcsolatát

Olyanok ők, mint a legszebb tündérmesékben a király és a királyné, vagy a hollywoodi szerelmesfilmek főszereplői. Kulcsár Edina és G.w.M kapcsolatának erősségét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy elképesztő intenzitással töltik a mindennapjaikat, hihetetlen tempóban érve el olyan mérföldköveket, amikre más több évet vár. Az influenszer 2022 januárjában adott hírt a közösségi oldalán arról, hogy egy párt alkot a rapperrel, rá egy évre, 2023 februárjában pedig a legnagyobb titokban összekötötték az életüket egy napsütéses szombat délutánon.

Kulcsár Edina és G.w.M szövetsége nem is lehetne ennél erősebb (Fotó: Bánkúti Sándor)

Kulcsár Edina és G.w.M már várják kisfiukat

Mint ismert, Edina már terhesen állt oltár elé, és 2023 májusában megszületett a közös kislányuk, Amara. A baba érkezése újabb fontos fejezet volt a szerelmespár cseppet sem hétköznapi életében, hiszen a közös gyermek végképp összekovácsolta a korábbi szépségkirálynőt és az előadót. Nyugodtan kimondhatjuk, hogy megingathatatlan alapokon nyugszik a szerelmük, ráadásul olyan erős kötelék van köztük, amit még a legerősebb penge sem tud kettészelni. Most azonban egy új hír látott napvilágot: újra közös gyermeket várnak!

− Édes kicsi szerelmetes fiam! Nagyon várunk Anyával, mindentől jobban! Köszönöm az Istennek ezt a hatalmas áldást, amit ismét kaptunk. Nagyon nagy vágyam volt, igazából már »csak« erre vágytam, semmi másra.

Rád, kicsi hercegem!

Várunk nagyon, kincsem! Kulcs, készülj! Tudod, hogy egy is kemény belőlem, de most már három lesz! – írta közösségi oldalán a büszke édesapa, egyúttal azt is elárulva, hogy Edina kisfiút hord a szíve alatt. Az Origo pedig arról tájékoztatta olvasóit, hogy a magzat már három hónapos.

„A rajongóknak nem kell aggódniuk”

A bejegyzésből kiderült, hogy a rappernek mindig is nagy álma volt, hogy Kulcsár Edinától kisfia szülessen, ez pedig megvalósul. A nagyjából tizenöt hetes terhes kismama a nyár végére várhatja a közös kisfiuk érkezését, így összesen hat gyermeket nevel majd a házaspár, hiszen mindkettejüknek az előző házasságából született egy fiuk és egy lányuk, illetve van egy közös gyermekük is, Amara.

Elválaszthatatlanok egymástól, erre pedig ráerősített a második közös gyermekük érkezése (Fotó: Bors)

– Alig várták már, hogy nyilvánosságra hozzák a boldogságukat.

Nem véletlenül tett Edina többször is utalást az utóbbi időben arra, hogy várandós!

Ezzel az is bebizonyosodott, hogy a rajongóknak nem kell aggódniuk tovább, ideje meg­nyu­god­niuk: egyáltalán nincs válságban a házasságuk, a bébi pedig csak még jobban erősíti majd a köteléküket. Kijelenthetjük: nincsenek válófélben – árulta el egy informátor a hot! magazinnak.

Természetesen a lap megkereste az édesanyát, hogy nyilatkozzon az örömükről, ám ő lapzártáig nem válaszolt.

