Gelencsér Timi összetört a gyásztól: „A hamvaiért képtelen vagyok elmenni hetek óta”

Gelencsér Timi alig három hete élete egyik legszörnyűbb napját élte át. Az egykori szépségkirálynő ugyanis elvesztette szeretett kiskutyáját, Licsit. Az eb sajnos az utóbbi időszakban már betegeskedett, többször műtötték és még vérátömlesztésen is átesett, ám hiába volt sajnos minden segítség. Licsi most már az örök vadászmezőkön játszik, gazdija viszont képtelen elfogadni a tényt, hogy a kutyus már nem várja otthon. Ez mondjuk teljesen érthető is...

Fotó: Markovics Gábor

Gelencsér Timi nem tudja feldolgozni kiskutyája elvesztését

Gelencsér Timi: Elfogadni soha nem fogom tudni

Az egykori szépségkirálynőt az Instagram-oldalán kérdezték arról, hogy közel három hét után, hogy érzi magát, sikerült-e feldolgoznia a tragédiát. Erre Timi nélkül is tudnánk válaszolni, de ő azért egy kicsit hosszabban fejtette most ki, hogy mit is érez igazán. Mint mondja, a tragédia annyira megviselte, hogy még Licsi hamvaiért sem tudott elmenni...

– Elfogadni szerintem soha nem fogom tudni, mert nagyon igazságtalannak érzem. Folyamatosan hullámzik a hangulatom. Reggel és este nagyon rossz, mindig megnézem az összevágott kis videóját. Napközben annyit rohangálok, hogy szerencsére leköt a munka, és olyankor nem is tehetem meg, hogy ne teljesítsek 100%-osan, vidáman.

Mallorcáról hazatérni pokoli volt, mert az utazás utáni találkozásoknál mindig óriási örömmel fogadott, most pedig üresség volt. Próbálok a pozitív emlékekre gondolni, illetve, hogy boldog kiskutya volt, de például a hamvaiért képtelen vagyok elmenni hetek óta

– fogalmazott Timi.