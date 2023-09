Gelencsér Timiék családja új taggal bővült

Gelencsér Tímea mindig is sokat jár állatmenhelyre adományozni, tápot vinni, így került hozzá Füge is. A kiskutyának a személyisége és energiái egyből megfogta őt, így habár nem tervezett második kutyát, mert nagyon sokat dolgozik, a véletlen során mégiscsak bővült a család.

Füge. Fotó: TV2 Mokka

Jövök megyek, reggel eljövök otthonról, este hazaesek. Emiatt úgy gondoltam, Licsi mellé nem férne be az életembe egy másik kutya, ő is főként anyukámmal van.

- mesélte a Mokkában, majd hozzátette: új kutyusuk nagyon kicsi és könnyen kezelhető, így nincs vele semmi baj.

Fügét egy éves korában fogadták örökbe, addig már sok mindenen keresztül ment, például el is akarták őt altatni. Két hónapja került hozzájuk, azóta nagyon sokat fejlődött, és Licsivel is összebarátkozott. Tímea és az új kiskutya nagyon összenőttek, egyből egy hullámhosszra kerültek. Tipikus szerelem volt köztük első látásra.

Nem szeretném tudni, milyen előélete volt. Nagyon rossz helyről került a menhelyre, az egyik mancsa el volt törve, és egyszer ellett is. Biztos, hogy kemény élete volt, viszont épp ez miatt nagyon hálás. Mindig mellettem van, nagyon szereti a közelséget.

Tímea elmondta, hogy hála istennek Fügének nincsenek konkrét félelmei attól függetlenül, milyen élete volt. Licsi kutyája vele ellentétben retteg a porszívótól, turmixgéptől és viharoktól. Amitől a legújabb családtag azonban nyüszít és remeg az az amikor gazdája autóba rakja őt.

Valószínűleg azt hiszi, vissza akarom őt vinni a menhelyre.

Elmondta, nagyon sokat foglalkoznak vele, tanítják őt. Több kutyát azonban nem szeretnének, úgy érzi jelenlegi két kutyusukat pont tökéletesen el kell látni. Szívből ajánlja az örökbefogadást a menhelyekről, hiszen a négylábúak életét is megmentjük vele, illetve ők is annyit szeretetet adnak, ami meg nekünk adhat rengeteget pszichésen is.