Mit szól ehhez a család? Elhagyta az országot Gáspár Bea

"Óó, Isztambul, vágyom nálad lenni bitangul, Ahol tárva-nyitva a sok bazár, Csacska szívem arra vár." Akár ezzel a híres Dolly Roll dalszöveggel is beköszönhetett volna Gáspár Bea, miután közösségi médiájában közölte, elhagyta az országot azért, hogy Törökországban forgassanak. Azt, hogy most épp milyen felvételeket készítenek, nem közölte, de akár az is lehet, hogy az év második felében megjelenő, több év után visszatérő Győzike-showhoz, a Gáspárékhoz forog majd a filmtekercs a rendkívül népes, több milliós török városban.

Törökországban forgatják a Gáspárék egy részét? Fotó: Markovics Gábor

A legjobb buli az Isztambuli!

- köszönt be egy szóviccel a napsütéses Törökországból Bea, hozzátéve, mennyire imádja azt a várost.

S habár saját Instagram-posztjából nem derül ki, a valóságshowk koronázatlan királyának, Győzikének a sztorijából tudható, hogy Bea bizony nem csak a barátnőjével kettesben ment Isztambulba forgatni. Győző ugyanis először a budapesti reptérről jelentkezett be egy 24 órán keresztül elérhető sztorin keretein belül, majd nem sokkal később már Törökországból tette ugyanezt.

A házasok egyébként tényleg előszeretettel járnak vissza a törökökhöz, szokásukhoz híven például az Újévet, és az év utolsó napjait mindig ott töltik. Ebbe beleértve január első napjait is, hogy ott ünnepeljék meg Győzike születésnapját január 4-én.