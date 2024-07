"Egy álmom vált valóra" - rózsaszín és kék füst szállt fel, Gáspár Győző boldogsága határtalan

Gáspárékon csámcsog az egész internet. A showman mindig is tudta, hogyan hívja fel magára a figyelmet, és ezúttal is célba ért. Gáspár Győző egy fotósorozatot osztott meg Instagram-oldalán, ami meglehetősen hasonlít egy gender reveal partira.

Gáspár Győző nagypapa lesz? - Családja még mindig tudja, hogyan hívja fel magukra a figyelmet. (Fotó: Markovics Gábor)

Gáspár Győző összezavarta követőit

Az olvasók biztosan tudják, ez az a buli, ahol általában leleplezik a leendő szülők születendő gyermekük nemét. Néhány éve nagyon nagy divat lett Magyarországon is, még ha magyar nevet nem is kapott az „esemény”. Győziék képein is rengeteg lufi, torta, kaja került feltálalásra, a résztvevők pedig kis estélyiben feszítenek a képeken. Mindenki azt kezdte el találgatni, vajon mi történt a Gáspár család háza táján. Sokan arra tippeltek, hogy Győző apuka lesz, volt, aki arra gondolt, hogy unoka érkezik a családba. Mindenesetre az nem derült ki, hogy pontosan miről is van szó, de a legtöbben arra tippeltek, hogy kutyáknak tartottak esküvőt vagy a már említett gender partit. Erre pedig abból következtetek a követői, hogy a „rendezvényen” és a lufikon is több kutya tűnik föl. Ráadásul olyan fotókat is láthatunk, amelyeken az ilyen szokásos rózsaszín és/vagy kék színű füst száll fel a levegőbe.

Egyelőre továbbra is csak találgatni lehet. De a poszthoz írt szöveg is félrevezető.

Köszönöm Istenem ezt a csodálatos napot! Egy álmom vált valóra, boldogság van a Gáspár családban!🙏🏻❤️

– írta a képek mellé Győző.

„Bea asszony terhes?”

Érthető módon mindenkiből kíváncsiságot váltott ki a híresség, és csak úgy záporoztak a tippek, mi lehet a buli apropója.

–Bea asszony terhes? – tette fel a kérdést valaki.

–Jön az unoka biztos – tippelte egy másik követő.

Persze van, aki egy kicsit próbált reálisabb lehetőséget felállítani.

– Ne már! Hogy már a kutyáknak is gender partijuk van, hát én már a fejemet fogom – döbbent le egy netező.

– Szerintem kutya esküvő volt ☺️– jegyezte meg a látottak alapján egy rajongó.

Természetesen nem az első eset, hogy a Gáspár család döbbenetet, irigységet vált ki az emberekből. Most is így volt, és ennek bizony hangot is adtak.