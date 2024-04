Miért titkolózik Gáspár Győző? Sejtelmes utalást tett rá, hova költöztek

Hamarosan újra megnyitja a kapuit a Gáspár család villája, Győzike és a családja a TV2-n éleszti újra — 14 év után — a legendás Győzike-Show-t, amit annak idején sok millió ember nézett (bevallottan vagy sem). Az ország legikonikusabb valóságshow-ja nyilván sok újdonságot hoz majd magával, a legfontosabb különbség a régi műsorhoz képest mégis a helyszín lesz, hiszen a família az elmúlt hetekben új házba költözött.

A Gáspár család újra támad! Ősszel a TV2 képernyőjén találkozhatunk velük. (Fotó: hot!)

Gyanús jelek

Győzike két héttel ezelőtt osztotta meg először a hírt, hogy 50 év után búcsút int Salgótarjánnak és egy másik településen kezdenek új életet. Hogy pontosan hol, az eddig titok volt, sőt a jelek szerint még egy darabig az is marad, hiszen a családfő nem hajlandó elárulni a címüket a nagyközönségnek. A titkolózásra minden oka megvan, illetve eddig megvolt: iparági pletykák szerint már tavaly év végén tárgyalások folytak arról, hogy idén visszatér a Győzike Show, és az új ház lesz az új helyszín. A zenész posztjából az is kiderült — csak akkor még nem tudta senki —, hogy már lázasan készülnek a forgatási helyszínnel, hiszen ő maga nevezte el az új otthont Győzike-villának:

Győzike már március elején utalt rá, hogy valami készül...

(Fotó: Instagram)

Sok volt a baj - belefogyott az egész Gáspár család

Az építkezés a hírek szerint gyorsan ment, de közel sem akadálytalanul, állítólag a Gáspár családnak annyi fejtörést okozott, hogy majdhogynem az egészségük is ráment. Azt beszélik, hogy Gáspár Győző január óta közel 30(!) kilót fogyott a sok idegeskedéstől, ami önmagában is brutális szám, még, ha köztudott is, hogy az énekes pár hónapja életmódváltásba kezdett, és keményen diétázik. De nem csak a családfő soványodott le, Evelin, Virág és Bea asszony is kifejezetten soványnak tűnik azok szemében, akiknek van szerencséje összefutni velük.

De hol van a ház?

Győzike hetek óta hallgat arról, hogy pontosan hol áll az új álomotthon, a titkolózása pedig nagyon furcsa annak fényében, hogy nemsokára az egész országot beengedi majd a nappalijába — ha csak oda... Szóval látszólag nem sok értelme van az információ visszatartásának, de az énekes mégis ragaszkodik ahhoz, hogy idő előtt ne tudja meg a nép, hogy hol kell majd őket keresni. Persze, az új szomszédok már tisztában vannak a sorsukkal, de jó hír, hogy nem tiltakoznak ellene. Megkerestük a témában Gáspár Győzőt, hátha ad valami támpontot a rajongóknak. Nos, adott...

Annyit elárulhatok, hogy Budapesttől körülbelül húsz kilométerre áll a ház. Mogyoródon? Gödöllőn? Esetleg Gödön? Ezt találják ki az olvasók!

— válaszolta lapunk megkeresésére a muzsikus, aki hozzá tette:

Mindennek eljön az ideje. Jövünk!

És, ha már Győzike játékra hívta az embereket, mi nem vagyunk semmi jónak az elrontói, legyen játék! Arra kérjük az olvasókat, hogy ha valaki látja a sztárt, Budapest 20 kilométeres körzetében, az új házánál, az kérjük jelezze a szerkesztőségünknek! Találjuk meg együtt az új Győzike-villát!