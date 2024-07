"Ez volt a legalja!" Az ok, ami miatt már soha nem fog megbocsátani Harry hercegnek a testvére

A sussexi hercegi pár, Harry herceg és Meghan Markle még 2020-ban hagyta maga mögött az Egyesült Királyságot, és mondott le a vezető királyi tisztségéről. A kapcsolatuk a királyi családdal ezután mélységesen megromlott, miután több botrányos, egyben bántó kijelentést tettek a család többi tagjáról nyilvánosan, és nem egyszer kritizálták is őket, például egy Netflix-dokumentumsorozatban is. Ebben tovább teregették a családi szennyest, és itt hangzott el Harry herceg azon állítása is, amin állítólag a bátyja, Vilmos herceg a leginkább kiborult.

Több botrányos kijelentése is volt Harry hercegnek / Fotó: Anadolu via AFP

A sorozatban Vilmos herceg és III. Károly király is előkerült: az előbbit például azzal vádolták, hogy üvöltözött és kiabált, Károly királyt pedig azzal, hogy hazudott egy magas rangú csúcstalálkozón.

Egy új könyv szerint azonban a walesi herceg nem a róla szóló állítások miatt akadt ki igazán Harryre, hanem azok miatt, amelyek látszólag a feleségét, Katalin hercegnét vették célba.

Az egyik korábbi epizódban Harry ugyanis azt mondta, a királyi családban nagy a kísértés, hogy olyasvalakit vegyenek feleségül, aki "beleillik a formába".

Azt hiszem, sok ember számára a családban, különösen nyilvánvalóan a férfiak számára, fennállhat a kísértés vagy a késztetés, hogy olyasvalakit vegyenek feleségül, aki beleillik a formába, nem pedig olyasvalakit, akivel talán az a sorsunk, hogy együtt legyünk

- hangzott el a Netflix dokumentumsorozatának első epizódjában.

Sokak számára egyértelmű volt, hogy Harry Vilmosról és Katalinról beszél, a walesi herceg egyik barátja pedig elárulta, hogy érzett Vilmos a testvére kijelentését követően.

Már egyébként is megingott a bizalom, és akkor Harry nyíltan megtámadta Katalint. Vilmos számára ez volt a legalja



- mondta egy hamarosan megjelenő könyvben a herceg egy barátja - írja a Life.hu.