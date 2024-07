Rendkívül szigorú szabályt hozott Katalin hercegné: ezt senki sem tudja megszegni

Katalin hercegné és családja számára nehezen indult a 2024-es év, hiszen a leendő királynét rákkal diagnosztizálták, így nem került a rivaldafénybe, mivel felépüléséhez még nagyon sok időre van szükség.

A hercegi pár így kezeli, ha gyerekeik rosszalkodnak Fotó: GETTY IMAGES / GETTY IMAGES

A walesi hercegné két nyilvános szereplésével már lenyűgözte a királyi rajongókat, először a Trooping The Color-on a múlt hónapban, majd a most néhány héttel ezelőtt a wimbledoni tenisz torna férfi döntőjén. Katalin a közösségi média oldalain megrendítő üzenetekkel is folyamatosan tájékoztatja követőit az állapotáról, emellett azt is elárulja, hogy a betegsége milyen hatást gyakorol három gyermekére.