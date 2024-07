"Ijesztő volt, ahogy a bátyám kiabált és ordítozott velem" - soha nem hallott részletek derültek ki Vilmos és Harry eltávolodásáról

Harry herceg nem egyszer beszélt már őszintén arról, hogyan is ment tönkre a kapcsolata szeretett bátyjával. Vilmos a hírek szerint azok után szüntette meg a kapcsolatot öccsével, hogy ő állandóan kritizálta a királyi családot. Ez miatt telt be a pohár a jelenlegi trónörökösnél, ami miatt egy üzenetet is küldött Harry-nek, aki pont akkor kapta meg azt, amikor Meghannel együtt a Netflixnek forgattak.

Harry-nek nagyon fáj Vilmos eltávolodása. Fotó: Northfoto

Az üzenet állítólag arról szólt, hogy Harry hogyan meri a családjukat rasszistának beállítani.

Bárcsak tudnám, mit tegyek.

- hallatszik Harry sóhajos válasza a Netflix kamerái előtt.

A showban azonban nem ez az egyetlen pillanat, ami azt tükrözi, mennyi minden bántja Diana és Károly fiatalabbik fiát az, hogyan is bánik vele a királyi család. Mesélt erről ugyanis akkor is, amikor azt vallotta be, hogyan reagáltak akkor, amikor megtudták, hogy ő és Meghan hátralépnek királyi státuszukból, és nem akarnak többé a monarchia tagjai lenni.

Ijesztő volt, ahogy a bátyám kiabált és ordítozott velem. Az apám olyan dolgokat váott a fejemhez, amelyek nem voltak igazak. A nagymamám pedig csak ült csendben és próbálta feldolgozni az egészet.

- emlékezett vissza Harry hozzátéve, hogy a legjobban az fáj neki, milyen éket is vert ez az egész közte és Vilmos közés.

Kilépésével a királyi családból ráadásul nem csak a rokonait vesztette el, hanem barátait is még a katonai és iskolai évekből. Úgy érzik ugyanis, hogy Harry elárulta őket, és teljesen megváltozott Meghan oldalán - írja a Mirror.