Exkluzív interjú Palik Lászlóval: A nem várt élethelyzeteket szeretem a legjobban!

Minden eddiginél mesésebb nyereménnyel, 50 millió forintos fődíjjal tér vissza a TV2-re a Legyen Ön is milliomos! A kvízműsorban civil emberek mellett hírességek is kipróbálják majd a tudásukat. A kvízmester székében ezúttal a TV2-höz több év után visszatérő Palik László ül, a tévés most először szólalt meg az új feladatról.

Palik László műsorvezetésével tér vissza a Legyen Ön is milliomos! a TV2-re Fotó: TV2

Palik László izgalommal készül a Legyen Ön is milliomos! forgatására

– Egy újabb izgalmas időszak következik az életében. Hogy van?

– Jól vagyok, sőt nagyon jól vagyok, és igen, ebben benne van az is, hogy nagy izgalommal készülök a Legyen Ön is milliomos! forgatására. Amikor Pavel Stanchev, a TV2 vezérigazgatója felkért erre a műsorra, kb. azonnal éreztem a jól ismert bizsergést a gyomromban, ami akkor jelenik meg, ha ismét egy új kihívás előtt állok. Számomra mindig is ez az érzés volt az élet sava-borsa.

– Az Exatlon Hungary önhöz, csakúgy, mint a Legyen Ön is milliomos! Vágó Istvánhoz volt köthető. Nem érzi a hasonlóságot a műsorvezetőváltások között?

– A hasonlóság a két helyzet között egyértelmű.

És az életben talán ez a legszebb, hogy időről időre újabb és újabb, előre kiszámíthatatlan szituációkat teremt. Ezek a fordulatok azok, amik valójában az ember életét izgalmassá teszik.

– Az igazság az, hogy én ezeket a nem várt élethelyzeteket szeretem a legjobban.

„A mesterségem a televíziózás”

– Az Exatlon Hungary utáni visszavonulása óta nem láthattuk kereskedelmi csatornán. Hiányzott? Esetleg ez is szerepet játszott abban, hogy vállalta a kvízműsort?

– Ezt a kérdést én így soha nem teszem fel magamnak. Nekem a mesterségem a televíziózás és ha egy érdekes, nehéz, izgalmas feladatot kapok, akkor ahogy ezt most is tettem, azonnal igent mondok. Egyébként pedig élem a teljesen hétköznapi, nyugodt, kiegyensúlyozott életemet, ahol nincs semmilyen hiányérzetem.

– Nézte-e az ikonikus Vágó István-féle Legyen Ön is milliomos! adásait?

– Néztem-e? A kedvenc műsorom volt! Pont ugyanazt csináltam, mint a hozzám hasonló nézők sokasága, azaz folyamatosan teszteltem magam, hogy tudom-e a helyes választ. Egyszerűen imádtam.