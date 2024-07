Nagy Melanie kitálalt arról, mi történt valójában Azahriah-val

Azahriah napjaink egyik, ha nem a legnépszerűbb előadója. Ezt valószínűleg nem csak a tehetségének köszönheti, hanem annak is, hogy bátran vállalja a véleményét, és ha úgy van, bele is áll a nagyközönség előtt a konfliktusokba. Így tett annak idején is, mikor G.w.M-mel ugrott össze az interneten. Balhéjuk kiváltó oka az volt, hogy a rappert "Pizza King type" jelzővel illette, amire válaszként egy igencsak hosszú, és nyomdafestéket nem tűrő nyilatkozatott kapott. Ebben G.w.M úgy jellemezte Azahriaht, hogy ő egy h***os kis senki, emellett pedig még tiszteletlen is. Aztán az események olyan irányt vettek, amikről azt hittük visszafordíthatatlanok: például a 21 éves sztár a koncertjén, 12 ezer ember előtt alázta meg a rappert, folytatódott az adok-kapok, aztán Márk az idei évben úgy nyilatkozott, hogy szent a béke köztük. A rajongók viszont nem felejtik el a hónapokon át tartó adok-kapok balhét, így amikor meglátták, hogy Nagy Melanie készített egy közös fotót Azahriahval, felbrobbant az internet.

Nagy Melanie és Azahriah készített egy közös fotót, ami aztán felrobbantotta az internetet

Nagy Melanie: Azahriah végtelenül szerény és kedves

A sors fricskája valószínűleg, hogy G.w.M volt kedvese és Azahriah véletlenül összefutottak egy étteremben. Bár a találkozónak semmi apropója nem volt, a netezők szerint ez egy kifejezetten nagy visszavágás a rappernek. Ám mindenkit el kell keserítenünk, mert erről szó sem volt. A Bors ugyanis megkereste Melanie-t, aki elárulta, hogy nagy tisztelője a zenésznek, és ha már egy helyen tartózkodtak, kapott az alkalmon. De ennél többet nem kell a történetbe belelátni.

– Életemben először jártam ebben az étteremben, véletlenül keveredtünk oda a barátnőimmel. Miután leültünk az asztalhoz, megláttuk, hogy Azahriah is itt van a baráti társaságával. Nagyon tisztelem a munkásságát, rendkívül tehetséges zenésznek tartom, és nagyon sajnálom, hogy nem láthattam élőben a Puskás Aréna koncertjén. Éppen ezért tiszteletem jeléül a pincérnővel küldtem neki egy italt egy üzenettel – kezdte lapunknak Melanie, akitől bár nagyon szerettük volna megtudni, hogy mi volt az üzenet, ő nem szerette volna ezt megosztani a nagyvilággal. Azt viszont igen, hogy milyen volt a találkozója hazánk egyik legnépszerűbb zenészével.

Kedvesen fogadta ezt a gesztust, mosolygott és később oda is jött és beszélgettünk egy kicsit. Végtelenül szerény és kedves, egy önazonos embernek ismertem meg. Nagyon jó hangulatban váltottunk pár mondatot, és a végén egy közös fotót is csináltunk. Azt sajnálom egyedül, hogy ezzel sikerült felhívnunk rá a figyelmet. De ő kedvesen és tisztelettudóan kezelte a helyzetet

– tette hozzá a sikeres sztáranyuka, mi pedig mutatjuk is a fotót, ami felrobbantotta az internetet.