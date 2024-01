Azahriah és G.w.M végleg elásta a csatabárdot? Furcsa dolgot vettek észre a kommentelők

Baukó Attila, azaz ismertebb nevén Azahriah sikere továbbra is töretlen, rajongótábora mondhatni nem ismer határokat. Az elmúlt két évben nem csak az ország egyik talán legjobban keresett előadója lett, de bizony az útja során ellenlábasokat is szerzett magának a szemtelenül fiatal énekes. Nemcsak botrányaitól, de Azi véleményétől és beszólásaitól is hangos volt a sajtó, főleg, amikor más zenészekbe állt bele, és ezek közül is kiemelkedik párharca G.w.M-mel.

Hova tűnt Azahriah videója? (Fotó: Dodó Ferenc)

Hova tűnt a videó?

Attila készített is egy hosszú videót a YouTube csatornájára, amiben azt taglalja, hogy az előadói szféra egyik része átment egy olyan trash vonalba, akiket ő „Pizza king type” rappereknek emleget csak. A videót úgy nevezete el, „Ezért trash gwm”. Ez teljesen kiakasztotta Kulcsár Edina férjét, aki durván reagált több zenésztársával is a támadásokra. Ha most akarjuk megnézni a fiatal énekes említett videóját, sajnos már sehol sem találjuk, ugyanis lekerült a csatornáról.

Azahriah végleg elásta a csatabárdot? (Fotó: Bors)

Azahriah elásta a csatabárdot?

Az interneten nemrég többen is megkérdőjelezték, hogy hova tűnt a számukra legendás kategóriába sorolt videó. Bárhol keresték, sehol nem találták már a teljes verziót, maximum csak a részleteit. Ez persze rengeteg kérdést felvetett kommentelőkben, akik egyből találgatni kezdtek, hogy mi történhetett.

– Földön fekvőbe nem rúg – írta egy névtelen kommentelő, aki úgy hiszi, G.w.M ezt a csatát már annyira elbukta, hogy nem akar tovább a videóval ártani.

– Mi van akkor, ha már csak nem akar többet ilyen negatív összértékű videót látni a tartalmai között? – írta védő jelleggel válaszul egy másik kommentelő, aki szerint a két előadó között már biztosan nincsen feszültség.