Folytatódik a háború? Azahriah dalban szólt be G.w.M-nek - Videó

Mikor azt hittük, hogy véget ért az egyik legrégebb óta húzódó magyar celebháború, rá kellett eszmélnünk, hogy valószínűleg erre még várnunk kell. Azahriah és G.w.M balhéja ugyanis új szintre lépett, pont azután, hogy állítólag elásták a csatabárdot.

Rossz memória

Miután Azahriah történelmet írt, és jövő májusban három egymást követő napon is megtölti a Puskás Arénát, ellenlábasa megosztotta a nagyvilággal, hogy egyébként már békét is kötöttek. Azt elismerte, hogy nehezen indult a kapcsolatuk, de találkoztak és sikerült megbeszélniük a dolgaikat. G.w.M szerint...

– Brutális! Olyan dolgot tett le, amit még senki soha! Nehezen indult a kapcsolatunk, elbeszéltünk egymás mellett, mind kiderült. Találkoztunk, megbeszéltük…

És rájöttünk, hogy a sajtó generálta túl köztünk! Desh-sel jó kapcsolatunk volt a találkozó előtt is, örült, hogy megbeszéltük és jól alakultunk.

Jól váltunk el és már akkor mondta, hogy lesz Puskás! Gratuláltam akkor is, de ezúton is gratulálok! Fel az égig és további sok sikert neki és a csapatának! – osztotta meg a közösségi oldalán a rapper aki a jelek szerint nem emlékszik tisztán a történtekre, hiszen azt nem a sajtó találta ki, amikor kamerák előtt nevezte húgyosnak, vagy éppen az Instagram-oldalán senkiházi b*ziként, és egy tiszteletlen kis k*csögként hivatkozott a fiatal popsztárra. Persze ez a másik oldalra is igaz. Azi az arénás nagykoncertjén is beletörölte a lábát kollégájába, ami szintén nem sajtókitaláció volt, hanem egy kivetítőkön látható kisfilm, aminek 12 ezer ember volt szemtanúja.

És ha már itt tartunk, az a dalszöveg sem a sajtó terméke, ami most vírusként terjed a TikTokon, s Azahriah éppen G.w.M-et alázza benne.

Folytatódik a háború?

Való igaz, hónapokig csend volt a két híresség között, és csak Azi Puskás triplázása tudta szóra bírni Kulcsár Edina férjét. A minap azonban előkerült egy videó, melyben egy kiadatlan dal részletét hallhatják Azahriah-tól, és bizony van benne utalás G.w.M-re is.

A szöveg arról szól, hogy az énekest a "spanja is hátba szúrta", éppen ezért kell valami méltó büntetés. Az egyik lehetséges opció, hogy kalapáccsal törné szét a kezét, míg a másik variáció, hogy G.w.M-et hallgattasson vele.

A dalból több nem derült ki, de arról sem került fel információ a TikTokra, hogy mikori lehet ez a zene. Mivel még kiadatlan státuszban van, simán lehet, hogy már nem is fog megjelenni, illetve az is benne van a pakliban, hogy ez a pár sor már évekkel ezelőtt íródott.

Mindenesetre a rajongók válaszokat várnak, és elsősorban Azitól: folytatódik a celebháború vagy sem?