MÁZS túlélővideókat nézetett fiával az Ázsia Expressz előtt

Már kint vannak az Ázsia Expressz szereplői a Fülöp-szigeteken, ahol hamarosan kezdetét veszi a forgatás. Amellett, hogy a versenyzők már tűkön ülnek, és izgatottak, addig az itthon maradt rokonaik a körmüket is lerágják, hogy mi lehet most szeretteikkel. A versenyzők között Mészáros Árpád Zsolt fia, Bende párjával, Zsigmond Angélával vág neki az embert és kapcsolatot is próbára tevő kalandnak.

Mészáros Árpád Zsoltból előtört az apai aggodalom fia és szerelme iránt Fotó: TV2

A színész rendesen felkészítette a gyerekeket az útra, de édesapaként nagyon aggódik Bendéért és Angéláért.

– Borzalmas volt elengedni őket, előjött belőlem az apai ösztön. Fantasztikus és életrevaló a fiam, de nem leszek ott, hogy akár segítsek neki ebben a másfél hónapban. Furcsa, ambivalens érzés – kezdte. – Biztos vagyok benne, hogy képes lesz megállnia a helyét, itthon gyakran nézünk túlélő műsorokat, hogyan kell csapdát készíteni. Hogyan kell egy kővel bármit kinyitni – nevetett a színész-énekes.

MÁZS hiszi, hogy fia képes lesz a nehézségeket megoldani, de azt is elárulta, hogy bár mindenre fel van készülve fizikailag, azonban amellett nem mehet el, hogy párjával közös kalandja bizony próbára teszi majd kapcsolatukat is.

A színész minden gyermekéért nagyon aggódik Fotó: Markovics Gábor

Túlélővideókat nézetett fiával Mészáros Árpád Zsolt

MÁZS tisztában van vele, hogy fia már meglett férfi, de szülőként, legyen bármennyire idős, mindig aggódni fog a gyermekéért.

Ez olyan érzés, mintha a gyerek ösztöndíjat kapott volna Amerikába. Tudod, hogy tanulni megy, de akkor is izgulsz érte. Én is így vagyok, jártam én is Ázsiában, és felkészítettem Bendét mindenre. Túlélővideókat küldtem neki, és a végén már rám szólt: apa ne már!!

– nevetett fel a színész.