Tragédia: súlyos betegséget követően hunyt el a diszkózene legendás alakja

Tragikus hír érkezett: 53 éves korában elhunyt Paul Spencer, művésznevén Dario G, aki a diszkózene egyik legendás alakja volt. A producer és zenész negyedik stádiumú végbélrákban hunyt el, amelyet még tavaly diagnosztizáltak nála.

Tragikus hír érkezett: 53 évesen elhunyt a producer és zenész / Fotó: @Pexels (Illusztráció)

A végsőkig pozitív maradt, de ez volt az egyik harc, amelyet már nem tudott megvívni. Csodálatos zenei örökséget és sok boldog emléket hagy maga után

- jelentette be a szomorú hírt Spencer családja a zenész Instagram-oldalán.

Paulra elsősorban a Sunchyme című sláger miatt emlékeznek a rajongók, amely az 1998-as franciaországi világbajnokság hivatalos dala is lett. A videoklipben táncosok szerepeltek szafari jelmezben és csodálatos sminkben. A Scott Rossert és Stephen Spencert is felvonultató zenekar később feloszlott, de Paul továbbra is használta a Dario G művésznevet - írja a Paraméter.