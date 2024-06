„A szívemben mindig az egyik legfontosabb helyen vagy!” – ritka, közös fotón mutatta meg édesapját Tóth Gabi

Június harmadik vasárnapján az édesapákat ünnepeltük, akiknek szerepe egy családban ugyanolyan fontos és nélkülözhetetlen, mint az édesanyáké. A sztárok sem feledkeztek meg róluk ezen a napon: Tóth Gabi például egy közös fotóval és szívmelengető üzenettel köszöntötte fel ritkán látott apukáját a közösségi oldalán.

Szívmelengető üzenettel emlékezett meg a jeles napról Tóth Gabi Fotó: FÜLÖP ILDIKÓ

Apa! Hiányoznak a gyermekkorom szép élményei veled!

Rengetegszer erőt ad, mert azt az érzelmi mélységet, amit te adtál nekem, azzal tudok a mai napig így megélni mindent a színpadon is! Imádtam tavaly, hogy megéltük együtt az erdélyi turnét és velem voltál! Van, hogy elsodor az élet tőled, de a szívemben mindig az egyik legfontosabb helyen vagy, hisz tudod, hogy mennyire apás vagyok! Hívlak holnap is, mert mindig te tudod, hogy mitől romlott el bármi a házban! Mágus Putyi, szeretlek! Maradj velem még legalább annyi évig, mint ahány éves vagy... De azt nem árulom el, nyugi – írta Instagram-posztjában az énekesnő, amivel a rajongóit is sikerült meghatnia.

Jaj, de aranyosak vagytok! Még nagyon sokáig együtt!

– továbbította jókívánságait Gabi egyik követője.