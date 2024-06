„Hálával és szeretettel gondolok rá” - megható vallomások az elvesztett édesapákról

„A magyarok 89%-a szerint a gyermekek védelmének biztosításában, 88%-a szerint kiegyensúlyozott életkörülményeik biztosításában, 86%-a szerint lelki egészségük megőrzésében, 84%-a szerint pedig az oktatásukban és tanításukban is jelentős szerepe van az édesapáknak” – mondta Dr. Pári András, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) kutatási vezetője.

Nagyon fontos az apa és gyermeke között a szoros kapcsolat Fotó: pexels.com

Nem kérdőjelezhető meg tehát az édesapák szerepe a család életében, hiszen mindenkinek szüksége van rájuk, mint ahogy azt Fűrész Tünde, a KINCS elnöke is elmondta az Apák napja alkalmából bemutatásra került „Medveles” című színdarab premierje előtt: jelenleg 2,4 millió apa él Magyarországon, a felnőtt férfiak kétharmada pedig édesapa. Az elnök asszony kitért arra is, hogy 2010-hez képest harmadával kevesebb válás történik hazánkban. Nőtt azoknak a családoknak a részaránya, ahol az anyák és az apák együtt nevelik a gyermeküket. Kedvezőnek nevezte azt is, hogy ma már négyből három gyermek születik házasságban, „holott korábban csak minden második kisbabának voltak házasok a szülei”.

Június harmadik vasárnapján pedig őket fogjuk ünnepelni, amelyről megkérdeztük olvasóinkat is, hogy ők ünneplik-e és ha igen, akkor milyen ajándékokkal kedveskednek nekik, de javarészt elszomorító válaszokat kaptunk. Sokuk édesapja már évek óta nincs jelen az életükben, így ez egy nagyon szomorú ünnep számukra.

„Sajnos már semmivel nem tudom. Mikor élt akkor nem hittem, de ma már tudom, hogy apámnak sok mindenben igaza volt az élettel kapcsolatban” – írja István.

Sokan írták azt is, hogy virágot visznek a sírjukra vagy éppen mécsest fognak gyújtani értük. De rengetegen írták azt is, hogy bárcsak még utoljára meg tudnák ölelni őket.

Ezek ellenére szerencsére még vannak olyanok, akik tudják közösen ünnepelni ezt a kedves napot.

„Én süteményt viszek neki, mert nagyon édesszájú. Már 81 éves lesz, most volt a 60-ik házassági évfordulójuk” – írja Enikő posztunk alatt.