Ebből harc lesz, Szoboszlai Dominiknak magyar lányok üzentek

Alaposan megmozgatta a hazai lábtenisz-, s mint kiderült teqball-közösséget is Szoboszlai Dominik márciusi üzenete. A Liverpool magyar labdarúgója az MLSZ videója alatt üzent, a freiburgi Sallai Rolanddal párban bárkit legyőznek lábteniszben. És ami ennél is fontosabb, várják a kihívásokat, a lehetséges ellenfelet. A hazai sportolók azóta erre a meccsekre készülnek, melyek akár nyáron, az foci-Eb után össze is jöhetnek.

Fotó: Instagram/liverpoolfc

A magyar fejlesztésű teqball játékosai is szívesen összecsapnának Dominikékkal, a Péchy Blanka, Vicsek Nóra világbajnoki ezüstérmes páros üzent is a fiúknak.

"Szívesen kihívnánk a válogatott tagjait egy teqball-meccsre. Már, aki ki mer állni ellenünk"

- üzenték a focistáknak a lányok, akik emellett a vb-selejtezőkre készülnek.