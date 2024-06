Mit szól ehhez Krausz Gábor? Féktelen buliba kezdett Mikes Anna

Mikes Anna tagadhatatlanul az ország egyik legkiválóbb táncosa. Számtalan versenyen bebizonyította már, hogy az ő lábainál jobbak nincsenek ebben az országban, a nagy hírnevet azonban a Dancing With the Stars hozta meg neki. Már korábban is táncolt a műsorban, a 2023-as évadot azonban meg is nyerte partnerével, Krausz Gáborral, akivel időközben romantikus kapcsolata alakult ki. Most ők az ország elsőszámú álompárja, és mindenki szorít nekik, hogy örökké együtt maradjanak.

Minthogy Krausz Gábor séf, minden bizonnyal most is dolgozik. Anna azonban tánctanár, és bizony elkezdődött a nyári szünet. A nyári szünetnek pedig a gyerekeken kívül a pedagógusok örülnek a legjobban. Mikes Anna egy kollégájával féktelen buliba csapott, és vidáman rázták annak örömére, hogy véget ért a tanév.

Mikes Anna vidáman rázza / Fotó: Instagram

A mókás videót IDE kattintva lehet megtekinteni.