„Nagyon nagy a boldogság” – végre megtörtént, Mikes Anna fotóval jelentette be az örömhírt

Mikes Anna és Krausz Gábor egy szempillantás alatt az ország egyik legkedveltebb sztárpárosa lett, ami érthető is, hiszen egyszerűen már a Dancing with the Stars adásai alatt is látszott, hogy izzik köztük a levegő.

Mikes Anna fantasztikus örömhírt jelentett be Fotó: TV2

Ami még ennél is fontosabb, hogy egyszerűen sugárzott belőlük az egymás iránti tisztelet és szeret, ezért is kezdte el a fél ország rögtön találgatni, hogy több van köztük puszta munkakapcsolatnál, így amikor hivatalosan is bejelentették, hogy valóban egy párt alkotnak az egész ország egy emberként örült a boldogságuknak.

Óriási örömhírt jelentett be Mikes Anna, Krausz Gábor sem hagyta szó nélkül

Legutóbb már a TV2 sikerműsorának, az Ázsia Expressznek is közösen vágtak neki, melynek forgatásáról csak nemrég tértek vissza az országba, a gyönyörű táncos máris óriási bejelentést tett az Instagram-oldalán. Kiderült ugyanis, hogy Anna márkanagykövet lett, amire már régóta vágyott, ezért most határtalan a boldogsága.

Nagyon nagy a boldogság

- írta bejelentéséhez, amelyhez több fotót is megosztott.

A szexi képeket és az örömhírt pedig kedvese, Krusz Gábor sem hagyta szó nélkül és az elsők között kommentelt neki több szerelmes és tüzes hangulat jelet. A sztárséf mellett rengetegen gratuláltak a táncosnak.