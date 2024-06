Itt az igazság! Mészáros Árpád Zsolt kitálalt a szakításáról

hot!: Nyíregyházán fiatal színészként bohém, csibész fiú voltál, egy évre el is küldtek onnan. Megvannak még benned ezek a tulajdonságok?

MÁZS: Az vagyok, aki voltam; nem is akarok változni. De hívő emberként meg is tudok bocsátani. A vitákat nem boksszal intézem el. Ha nem értek egyet rendezővel, vezetővel, kollégával, akkor kritikával élek – mert meggyőződésem, hogy fontos a kritika –, és ha nem tudjuk megbeszélni, akkor jön az egy év szünet. Egy évig nem szólok hozzá: így volt ez Sándor Péterrel is. Egy év után odamegyek, megölelem az illetőt, és vége. Most meg hamarosan együtt dolgozunk Péterrel – alig várom.

hot!: Mit őrzöl jó emlékként az Operettszínházban töltött évekből?

MÁZS: Látott minket évente hatszázezer néző. Engem is – Mozartként, Riffként, Ben­vo­lió­ként.

Nem túlzok, ha azt mondom, hogy ennyi idő alatt tíz­mil­lióan nézték meg az előadásainkat. Ha lement a függöny, százával vártak a kijáratnál autogramért – vagy csak néhány mondatért. Úgy érzem magam, mint egy gyerek, akitől elvették a kedvenc játékát.

hot!: Szép pályára tekinthetsz vissza, ami folytatódik, csak más színházaknál. Csodás családod van. Boldog embernek érzed magad?

MÁZS: Amikor rákos voltam, megtanultam, hogy önzőnek kell lenni: önzőnek, hogy meg­gyó­gyul­jak, és ne lássam sírni az édesanyámat. Nagyon boldog vagyok. Jó nyíregyházi próbákon vagyok túl. Megint dolgozhattam Keróval, akit kiváló szakembernek tartok. Június 20-án fellépek Veszprémben a Csárdáskirálynő fesztiválon. Boldog vagyok a családommal, a gyerekeimmel, Krisztával. És bízom a konstruktőrben, a Jóistenben, aki helyére tesz mindent.