Beindult a szülés Mészáros Árpád Zsoltéknál, ötszörös apuka lesz

Izgalmas éjszakája lehetett szerdán Mészáros Árpád Zsoltnak, az Operettszínház sztárja ugyanis egy kórházból jelentkezett be csillogó szemekkel. Minden jel arra mutat tehát, hogy talán már világra is jött első közös gyermeke kedvesével, Krisztinával, ami egyben azt is jelenti, hogy MÁZS már ötszörös apuka.

MÁZS immár ötszörös apuka Fotó: YouTube

A gratulációk mindenesetre már elárasztották a musicalszínész Facebookon közzétett szelfijét, sorra özönlenek a jókívánságok. A zenés darabok sztárja egyébként tavaly novemberben jelentette be, hogy 16 évvel fiatalabb szerelme babát vár.

– A hír igaz! Eggyel boldogabbak vagyunk – írta akkor a fotó mellé.

A pár azt már hónapok óta tudja, hogy Krisztina fiút hord a szíve alatt, a baba világra jötte pedig azért is csoda, mert a lány sokáig úgy tudta, nem is lehet gyermeke.

– Néha még mindig nehezen hisszük el ezt a boldogságot, főleg azok után, hogy Kriszta méhnyakrák-megelőző műtétje után nem biztatták őt az orvosok – nyilatkozta MÁZS korábban egy napilapnak.

Az ötvenéves művésznek már van egy 26, egy 12 és egy 7 éves fia, illetve egy 16 éves lánya, de korábban azt mondta, az új jövevény érkezését egészen máshogy éli meg, mint eddig.

– Ötvenéves koromra jutottam el odáig, hogy minden percét ki tudom élvezni ennek az időszaknak. Imádom a gyerekeimet, megpróbálok minden időt velük tölteni, de korábban azért sokkal többet dolgoztam, mint most (...) Ez a hír az egész családunkat még jobban összekovácsolta, csodálatos látni, ahogy Merse fiam például segít a babaszoba kialakításában, vagy ahogy a volt párjaim, a gyermekeim anyukái tanácsokkal és babaholmikkal látják el Krisztát – mesélte a színész hónapokkal ezelőtt egy lapnak.