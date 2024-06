Megvillantotta pocakját a szuperszexi Lissák Laura

Nincs olyan magyar, aki ne szeretné Lissák Laurát. A gyönyörű táncosnő nevét az ország a Dancing With the Stars műsorából ismerte meg, itt ugyanis profi táncosként szórakoztatja évről évre az embereket. A 2023-as szériában Laura T. Danny partnere volt, és bár sokan reménykedtek abban, hogy lesz kettejük között valami, végül megmaradtak a barátság mellett, hiszen akkoriban Danny még együtt volt kedvesével, Enikővel, akibe nagyon szerelmes volt. Abban azonban az egész ország egyet értett, hogy Laura igazi csodát tett Dannyvel, hiszen mellette a langaléta énekes olyan mozgásra tett szert, amire örökre emlékezni fogunk. Emellett hétről hétre abban is bíztunk, hogy Laura valamilyen szexi ruhában fog táncolni, hiszen gyönyörű testén szívesen elidőzik az ember szeme.

Lissák Laura adott a szemnek

Eljött a nyár, ilyenkor pedig a lányok szeretnek szexiskedni. Lezser, sokat mutató ruhába bújnak és lédús gyümölcsöket esznek. Van ennél szexibb? Lissák Laura is megörvendeztette a rajongóit, ugyanis nagyon szexi ruhába bújt, amiben tökéletes rálátást biztosít formás, lapos pocakjára és gömbölyű melleire. Mindeközben pedig egy szelet diénnyét rágcsál.

A szexi fotót IDE kattintva lehet megtekinteni.