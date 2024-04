Szakítások, babavárás, gyász - ezek jellemezték a sztárvilágot a héten

A Dancing with the Stars táncosai hatalmas sztárok lettek az évadok során, köztük Lissák Laura az egyik legnépszerűbb. Róla köztudott, hogy régóta boldog párkapcsolatban él, de most először mutatta meg a párját.

Végre megmutatta szerelmét Lissák Laura(Fotó: TV2)

A TV2 másik sztárjának, Vitányi Juditnak nem alakul ilyen szépen a magánélete, a Tények híradósa ugyanis szakított a vőlegényével, akivel hibátlannak tűnt a románcuk eddig.

A Házasság első látásra Enikője a mindenkit érdeklő show egyik legmegosztóbb karaktere. Sok kritikusa szívét meglágyította azonban, amikor egy korábbi szakítása történetét megosztotta velünk.

Szabó Zsófi elmúlt napjait is a régmúlt egy szomorú eseménye árnyékolta be. Már 10 éve, hogy elhunyt az édesapja, Szabó Gyula.

Sebestyén Katja pedig soha nem volt még olyan boldog, mint most. A Sztárban Sztár leszek! felfedezettje ismét gyermeket vár.